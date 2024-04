Llueven halagos a Lola Cortés por no saber quién es Peso Pluma: “Por su bien, mejor que ni lo escuche”

Lola Cortés es una reconocida actriz, cantante y bailarina mexicana. Uno de los roles más destacados de Cortés en el teatro musical fue su interpretación como Peter Pan, un papel que le valió el reconocimiento del público y la crítica por su emotiva actuación y potente voz.

Lola ha incursionado en la televisión, en diversos programas y producciones. Se destacó como jueza en concursos de canto como La academia y actualmente está dando su contundente crítica en el reality La más draga.

La famosa se ha consolidado por su gran talento en la industria. Sin embargo, sorprendió en redes sociales tras decir que no sabe quién es Peso Pluma y lo que es el Festival Coachella.

Lolita Cortes con cabello lacio en La Academia. / Facebook: La Academia

No te pierdas:Lolita Cortés desmiente regresar a La academia; la anunciaron, pero ni enterada estaba, dice

¿Qué dijo Lola Cortés?

A través de un encuentro con la prensa, Lolita Cortés fue cuestionada por los reporteros sobre su opinión en cuanto al éxito que ha tenido el Festival de Coachella y los exponentes de la música mexicana como Peso Pluma.

El Festval Coachella. / Instagram: @coachella

Te puede interesar: La más draga ‘Solo las más’: Esta es la participante eliminada del tercer episodio

Al escuchar estas palabras, Lola no tardó en mostrarse sorprendida por la pregunta y rápidamente cuestionó a los reporteros sobre qué es Coachella. La prensa le explicó a la famosa cantante sobre de qué va el festival y ella siguió en su postura desconcertada.

Asimismo, los reporteros insistieron sobre su opinión respecto a los escándalos y el talento de Peso Pluma, dada su gran trayectoria.

Peso Pluma / Instagram: @pesopluma



“Perdóname, no tengo idea. No sé qué es Coachella. No sé qué es Peso Pluma. No sé de lo que me estás hablando. Discúlpame, por favor. Si quieres, al rato, le pregunto a mi hijo, que me diga qué onda. Escucho la música y te doy mi punto de vista”. Lolita Cortés

Lola Cortés insistió: “No tengo idea de lo que me hablas… No tengo idea. Si me llaman ahora con esto de La academia, voy a tener que cultivarme y educarme con esta música, porque yo no quisiera llegar a hacer el ridículo como crítica. ¿Me llamarán?”.

Así lo dijo Lolita Cortés:

Mira: Acusan a Lizbeth Rodríguez, de Survivor México, de despido injustidicado a excolaboradores

Usuarios llenan de halagos a Lola Cortés por no saber quién es Peso Pluma

En la caja de comentarios de la publicación en la que ‘La jueza de hierro’ desconoció a Doble P, no tardó en llenarse de halagos por parte de internautas, dado que consideraron que la histrionisa no debe saber quiénes son todos los artistas. Otros manifestaron que la “envidian”, ya que no habría tenido la oportunidad de escuchar la voz del cantante de corridos tumbados.

Lolita Cortés. / Liliana Carpio

Mira: Pati Chapoy responde a las especulaciones de si Daniel Bisogno sale de ‘Ventaneando’

“Me representa así tal cual su cara”, “Su vida debe ser muy feliz”, “Yo solo veo una mente libre”, “No le veo nada de malo, lo acepto y comentó que se va a informar al respecto no le veo problemas”, “No tiene por qué saber ¿o sí?”, “Por qué tendría que saber? Qué bueno que no haya escuchado a Peso Pluma. Yo supe de ese festival, hace un par de años”, “La envidio”, “Por su bien, mejor que ni lo escuche”, fueron algunos comentarios.

La famosa dejó ver que no está actualizada en los nuevos géneros musicales en los que los cantantes mexicanos la rompen en las listas de popularidad internacionales y en los festivales en el extranjero. Sin embargo, dejó claro que investigará del tema. ¿Cuál será su postura?