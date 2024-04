Lolita Cortés desmiente regresar a La academia; la anunciaron, pero ni enterada estaba, dice

El pasado fin de semana se filtró una presentación de los jueces confirmados para ‘La academia’ 2024, siendo Arturo López Gavito, Lolita Cortés, Chiquis y Espinoza Paz los que estarían en el proyecto, según se filtró en redes sociales con varios influencers que compartieron una fotografía de la presentación realizada por Adrián Ortega, Director de Contenidos de TV Azteca.

Sin embargo, recientemente Lolita Cortés desmintió que vaya a estar como jueza de hierro en la nueva generación de ‘La academia’.

En un encuentro con los medios mostró su sorpresa al enterarse de ello y aclaró que no ha recibido oferta alguna por parte de TV Azteca para ser parte del proyecto.

“Pues está padrísimo (que se haya revelado que será juez de La academia) Nada más que me lo revele a mí, porque mientras no haya un acercamiento, no haya un contrato, pues no ha habido nada”, indicó.

Mira: La academia: Chiquis y Espinoza Paz confirmados como jueces desatan opiniones

La famosa agradeció que su nombre suene para estar una vez más, pero quiere que se haga una invitación formal: “Si se está diciendo mi nombre lo agradezco infinitamente. Si es así, me encantará y si se pueden acercar a mí estaría increíble”.

Y reiteró que hasta el momento no tiene un contrato firmado: “De repente se hacen chismes y cosas para no revelar a los que van a ir realmente, entonces ¿qué te digo? No tengo un contrato firmado, entonces no hay nada”.

Checa: Profesor de ‘La academia’ presume su romance con hombre 20 años menor

Ejecutivos de TV Azteca dieron a conocer que Lolita sería parte del panel de críticos / Twitter

Las exigencias de Lolita Cortés para regresar a ‘La academia’

Ahí mismo, Lolita Cortés comentó lo que pediría a la producción para aceptar el proyecto y dijo que no solicita nada fuera de lo normal.

“Yo no soy de esas. Eso sí, hay dos personas a las que pediría muchísimo, que son las que han llevado mi imagen”, indicó.

Recordemos que la generación anterior dijo lo mismo acerca de su participación y finalmente sí se dio.

No te pierdas: La casa de los famosos: Alana Lliteras llama “doble moral” al cuarto Tierra y ¿defiende a Lupillo Rivera?