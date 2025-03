Vicente Jáuregui y la madre de su hijo responden a Synthia Franco, quien lo tachó de ser deudor alimentario

En el marco del Día Internacional de la Mujer, resonó con fuerza en redes sociales el nombre de un miembro de la banda mexicana de rock ‘San Pascualito Rey’. Hablamos de Vicente Jáuregui al ser denunciado como deudor alimentario por su expareja Synthia Franco.

¿Qué dijo la expareja de Vicente Jáuregui?

Synthia Franco señaló que decidió romper el silencio después de años y señaló al músico mexicano de no cumplir con sus responsabilidades como papá.

Synthia Franco acerca de Vicente Jáuregui “Hace varios años fui violentada de diversas formas por este mamarracho, machirulo e irresponsable. En aquella época no conté nada de forma pública porque me daba miedo que me culparan. ¡Hoy quiero que la vergüenza cambie de bando! Además, es padre de un chico del que nunca se ha hecho cargo. Cuando yo tenía el vínculo con él, iba a Michoacán a verlo uno o dos días, un par de veces al año, y de dar dinero mejor ni hablemos”

Magdalena Ramírez responde a los señalamientos contra Vicente Jáuregui

Vicente Jáuregui y Magdalena Ramírez, madre de su hijo, responden a los señalamientos de Synthia.

“Mi nombre es Magdalena Ramírez. Quiero dar testimonio de un tema que desde hace unos años afecta a mi hijo Leonardo Jáuregui, a su padre Vicente Jáuregui y a mí. Una mujer llamada Synthia Franco, ha usado la lucha feminista para darse visibilidad desde la mentira”.

Magdalena señaló que todo se trata de una difamación:

“Mintiendo de una manera inexplicable, ha querido difamar el nombre de Vicente Jaurégui, padre de mi hijo. A mi hijo Leonardo ya le generó un daño emocional. Todas esas mentiras nos están generando mucho y quiero que esto se detenga”.

Además, Magdalena subrayó que las declaraciones de Synthia son una manera de violencia:

“La semana pasada, Ana Paula Vazquez de El Heraldo, publicó una nota sin ética periodística. Aprovechó el 8M para contar una mentira, lo cual es muy lamentable para las verdaderas víctimas de violencia. Esta fecha se conmemora para dar visibilidad a mujeres violentadas, y tanto Ana Paula Vázquez como Synthia Franco decidieron usar la fecha para ejercer violencia contra mí y contra mi hijo”, finalizó.

Vicente Jáuregui, su hijo y la madre, junto con San Pascualito Rey, disfrutando en el backstage del Metropólitan / Autor desconocdo

¿Qué dijo Vicente Jáuregui ante la denuncia pública de Synthia Franco?

Por su parte, el músico Vicente Jáuregui mencionó: “Hace 14 o 15 años que no veo a Synthia Franco. El guitarrista de San Pascualito Rey menciona que durante la pandemia decidió hacer un proyecto solista. Desde el momento en que decidió compartir su música públicamente, Synthia Franco reapareció en su vida con ataques en redes sociales”.

Finalmente comentó que de la relación con Synthia se queda con el aprendizaje de lo que no desea:

“A pesar de los ataques y de que busca dañar mi carrera, yo he aprendido a no guardarle rencor. De todas las relaciones se aprende. De la relación con Synthia Franco, yo aprendí lo que NO QUIERO ser en la historia de alguien y lo que NO ESTOY DISPUESTO a aceptar en una relación. Es un aprendizaje que me ha llevado muchos años. Yo solo quiero tener la paz mental y espiritual para seguir enfocado en hacer música con mi proyecto solista y con San Pascualito Rey”.

