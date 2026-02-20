Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, lo recuerda a un año de su muerte con un conmovedor mensaje

Hoy se cumple un año de la muerte de Daniel Bisogno y sus seres queridos lo recuerdan con entrañables mensajes que demuestran lo mucho que lo han extrañado en este primer año sin él.

En medio de las especulaciones sobre la herencia de Daniel Bisogno y el supuesto distanciamiento con Alex Bisogno, Cristina Riva Palacio compartió un emotivo mensaje en honor al conductor de “Ventaneando”, su expareja y padre de su hija, quien en vida fue el gran amor y adoración de ‘el Muñeco’.

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio / YouTube Ventaneando YouTube Ventaneando, Archivo , Archivo TVNotas y X @TuTiaSandra

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió a causa de complicaciones quirúrgicas y hepáticas derivadas de una falla multiorgánica, posteriores al trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024.

Aunque el procedimiento quirúrgico fue reportado como exitoso, posteriormente una bacteria se alojó en su organismo, lo que debilitó su condición física.

Durante meses enfrentó distintos episodios médicos que afectaron su recuperación. Finalmente, el 20 de febrero de 2025 se confirmó su fallecimiento a los 51 años. La noticia fue dada a conocer por Pati Chapoy.

La muerte del conductor ocurrió luego de un periodo en el que se mantuvo alejado de las cámaras para atender su salud. A lo largo de ese tiempo, la producción del programa informó en diversas ocasiones sobre su evolución médica.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Qué mensaje le compartió Cristina Riva Palacio a Daniel Bisogno a un año de su muerte?

A un año del fallecimiento de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio lo recordó con un emotivo mensaje que publicó en sus historias de Instagram. La ex pareja del conductor compartió un video en el que aparece el presentador de “Ventaneando” junto a su hija cuando era apenas una bebé, hablándole con ternura y dedicándole palabras llenas de amor.

“Hace un año el cielo ganó una estrella eterna. Siempre vivirás en nuestros corazones. Nuestra hija te extraña cada día… Y yo aquí la cuido, hablándole de ti, manteniendo viva tu luz y reviviendo historias”. Cristina Riva Palacio

Daniel Bisogno y su exesposa Cristina Riva Palacio. / Internet

¿Quién es Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno?

Cristina Riva Palacio —también conocida como Cristina Riva Palacio Bahnsen— es la exesposa del conductor mexicano Daniel Bisogno y madre de su única hija. Trabajo en ‘Ventaneando’ donde conoció a Daniel, con quien comenzó una relación en 2013.

Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno se casaron en el 2014. En 2016 nació su única hija y en 2019 se divorciaron, a pesar de las disputas legales tras su separación, se hicieron buenos amigos por su pequeña.

