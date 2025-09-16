Alex Bisogno condicionado para ver a su sobrina, él habla: “Quiero una disculpa pública por lo que dijo de mí”

El conductor Alex Bisogno habló sobre la situación que enfrenta con su excuñada, Cristina Riva Palacio, y la posibilidad de convivir con la hija de su hermano Daniel: “Digamos que llegamos a acuerdos por el bien de la niña y de la familia. Ella me pidió disculpas por cosas que dijo y que no fueron verdad. Ella se enojó mucho por el comunicado que publiqué y también por lo que le dije a su abogada en una llamada. Por eso despotricó en mi contra”.

“Aclaramos los puntos. Ya estamos mucho más tranquilos. Yo amo a mi sobrina profundamente. Siempre estaré para ella o para Cristina, si lo necesitara. Voy a acatar las reglas que me pongan para ver a mi sobrina, si es necesario, pero también me voy a defender cuando se digan cosas de mí y quieran dañar mi imagen”, agregó.

Alex Bisogno

¿A qué arregló llegó Alejandro Bisogno con la ex de su hermano, Daniel Bisogno?

Respecto a las convivencias con su sobrina, el presentador aseguró que existen arreglos independientes: “Hay cosas que sigo sin entender. Estamos pasando todavía por momentos difíciles. He tenido muy poco contacto con mi sobrina, no porque no quiera, sino porque así se ha estipulado”.

Y es que su papá y su hermana llegaron a otros acuerdos con su excuñada: “Mi relación con Cristina y mi sobrina es aparte de la de mi hermana y mi papá. Ellos tienen otro tipo de acuerdo para ver a la niña. Conmigo es diferente por los roces que tuvimos, de lo cual no me arrepiento. Fue por defender la memoria de mi hermano y lo seguiré haciendo hasta las últimas consecuencias. Pero no diré mucho, legal porque no me quiero meter en problemas. Estos son acuerdos familiares y no están estipulados legalmente”.

El conductor señaló que no está de acuerdo con algunas peticiones que le hizo la mamá de la niña: “A mí se me hizo una serie de peticiones para convivir con mi sobrina. En pocas palabras, que ya no hable con los medios, cosa que puedo acatar, pero ella no está de acuerdo en que me siga defendiendo de lo que se dijo de mí”.

“Cuando nos sentamos a hablar de los acuerdos, ella me pidió unas cosas y yo le pedí otras. Entre ellas, que me ofreciera una disculpa pública por lo que dijo de mí. Me parece grave lo que dijo. Yo estoy dispuesto a cumplir en todo, siempre y cuando haya una disculpa de su parte. Se negó, entonces, si no hay disculpa, que no me prohíba que me defienda”.

“Eso fue hace algunos meses. Ahorita está todo tranquilo. No hemos hablado del todo. Estamos algo lejanos, pero creo que eso ha sido lo más sano”.

Alex B y Cristina Riva Palacio

¿Qué ha pasado con Alex Bisogno tras la muerte de Daniel Bisogno?

Por otra parte, Alex Bisogno está feliz por la nueva etapa que vive en lo profesional. Con su programa quiere que la gente conozca todos los rincones del país sin necesidad de salir de casa: “Ya arrancamos proyecto en Multimedios Canal 6 el fin de semana: Escápate conmigo”.

“La idea del programa es juntar a un grupo de amigos y recorrer diferentes estados de la República y presentarles todo lo que no conocen de nuestro país: los pueblos mágicos, los lugares de interés. Es para el público que no tiene el presupuesto o el tiempo. Nosotros los llevamos por medio del programa”.

Considera que este proyecto se lo mandaron su hermano y su madre, a quienes siempre tiene presentes: “Daniel sabía que cualquier cosa que lograba era por mi esfuerzo y lucha. Cada proyecto al que me quedaba los primeros en felicitarme eran él, mis papás y mis hermanos. Sé que, donde quiera que esté, se siente muy orgulloso de mí. Sabe que es el resultado de muchos años de picar piedra”.

Además, dijo que terminó en buenos términos con la empresa donde trabajó muchos años su hermano: “Ellos saben que yo he estado agradecido por lo que hicieron por Daniel. En caso de que llegue un proyecto en que tenga cabida estoy seguro de que me llamarán”, concluyó.

Actualmente, Alex está muy contento como conductor del programa Escápate conmigo en Multimedios Canal 6, junto a Luz Blanchet, Pedro Sicard y María Inés.

¿Quién es Alex Bisogno?

De niño formado parte de ‘Onda Vaselina’ por 3 años.

Participó en obras infantiles a los 7 años: Los tenis rojos, Los extraterrestres y La tarea.

Estudió Dirección cinematográfica, Ciencias de la comunicación y un posgrado en Realización cinematográfica. Es director de cortometrajes.

Trabajó 16 años en la televisora del Ajusco en distintas áreas: asistente de producción, coordinador de invitados y reportero, cuando se hacía llamar ‘Alex B’.

Participó en el show 40 y 20 junto a José José y su familia.

Estuvo en La hora de los chavos, Para todos, Reina por día, Raquel y Daniel, Acceso total, entre otros.

También formó parte de Venga la alegría y La academia.

