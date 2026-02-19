¿Daniel Bisogno se intentó reconciliar con Raquel Bigorra en sus últimos momentos de vida? Esto dijo ella

A casi un año de la muerte de Daniel Bisogno, ocurrido el 20 de febrero de 2025, su nombre volvió a colocarse entre las principales búsquedas en internet luego de que Raquel Bigorra hablara públicamente sobre la relación que mantuvieron durante años y el distanciamiento que marcó el final de su amistad. La conductora recordó al presentador en vísperas de su aniversario luctuoso y compartió detalles sobre los últimos acercamientos que existieron entre ambos.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

El conductor Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, tras enfrentar complicaciones médicas relacionadas con un trasplante de hígado. Durante los meses previos, el conductor había sido hospitalizado en varias ocasiones debido a problemas hepáticos que se agravaron, lo que llevó a los especialistas a realizar el procedimiento quirúrgico.

Después del trasplante, su estado de salud continuó siendo delicado. Según los reportes difundidos por su entorno cercano y el programa “Ventaneando”, el presentador desarrolló complicaciones posteriores que derivaron en una falla orgánica múltiple. La noticia fue confirmada públicamente por sus compañeros del programa y familiares.

En los días posteriores a su muerte, colegas del medio artístico y figuras de la televisión recordaron su trayectoria en espectáculos y su participación en el programa de TV Azteca durante más de dos décadas. Su aniversario luctuoso ha reactivado el interés del público por conocer detalles tanto de su estado de salud como de las relaciones personales que marcaron sus últimos años.

¿Qué pasó entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno?

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno mantuvieron una amistad cercana durante varios años. Coincidieron en proyectos televisivos y compartieron momentos personales que fueron visibles en redes sociales y eventos públicos. Sin embargo, la relación se fracturó tras el proceso de divorcio del conductor con Cristina Riva Palacio.

En 2019, Bisogno declaró públicamente que información privada sobre su separación había sido filtrada a los medios. Aunque en un inicio no mencionó nombres, posteriormente señaló directamente a Bigorra como la persona que habría proporcionado datos a la prensa. La conductora negó en su momento haber difundido información confidencial.

A partir de esas declaraciones, la relación quedó completamente rota. Ambos dejaron de frecuentarse y no volvieron a mostrarse juntos públicamente. El distanciamiento se volvió definitivo y mediático, pues el tema fue abordado en distintos espacios de espectáculos.

En entrevista reciente con el programa “De primera mano”, Bigorra reconoció que esa etapa terminó “en dolor”, pero aseguró que con el paso del tiempo decidió quedarse con los recuerdos positivos de la amistad. También explicó que optó por retirarse de la polémica y no continuar respondiendo públicamente a las acusaciones.

“Para mí fue una etapa que cerré en dolor y lo veo todo ya a la distancia. Gracias a Dios, soy una persona que me quedo con las cosas buenas” Raquel Bigorra

¿Qué fue lo último que habló Daniel Bisogno con Raquel Bigorra tras el pleito?

De acuerdo con lo declarado por Raquel Bigorra en televisión, después del conflicto no hubo un reencuentro presencial entre ambos. Sin embargo, señaló que recibió algunos mensajes indirectos por parte del conductor a través de terceros.

Según su testimonio, Bisogno le hizo llegar mensajes en los que expresaba cariño, aunque no existió una propuesta formal para verse o dialogar directamente.

“Sí me mandó uno que otro mensaje, no de vernos ni nada, pero sí de cuánto me quería” Raquel Bigorra

La presentadora explicó que no quedaron conversaciones pendientes entre ellos y que, desde su perspectiva, siempre actuó de manera abierta en sus relaciones personales. También indicó que decidió cerrar ese capítulo sin buscar una confrontación adicional.

En este contexto surge otra de las preguntas que más circulan en redes: si Daniel Bisogno intentó reconciliarse con Raquel Bigorra en sus últimos momentos de vida. Con base en lo declarado por ella, no hubo una reconciliación formal ni un encuentro final antes del fallecimiento del conductor. Los mensajes de afecto que mencionó no derivaron en una reunión ni en una conversación directa.

