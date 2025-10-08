Hija de Raquel Bigorra reacciona destrozada al no ver ganar a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

La tercera temporada de La casa de los famosos México llegó a su emocionante final y, aunque Aldo de Nigris se llevó el primer lugar, no todos los fans celebraron el desenlace. Entre los más afectados estuvo la hija de Raquel Bigorra, quien no pudo contener las lágrimas al ver que su favorita, Dalilah Polanco, quedó en segundo lugar. La actriz y conductora compartió los detalles de la reacción de su pequeña ante los medios, dejando ver cómo un reality show puede tocar fibras familiares inesperadas.

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la hija de Raquel Bigorra a la final de La casa de los famosos México?

La conductora Raquel Bigorra detalló que su hija, gran fanática de Dalilah Polanco, se encontraba viendo la final junto a toda la familia y no pudo ocultar su tristeza al ver que su actriz favorita no obtuvo el primer lugar.

“Estuvo tremendo, estuvimos en casa viendo la final. Horrible porque mi niña lloró a mares, de por sí es actriz y es melodramática y ayer lloraba horrores porque no ganó Dalilah. Tanto que lloraba que le tuve que decir: ‘Mi amor, es que los de Monterrey votan mucho’ (…) Ya con eso la calmé” Raquel Bigorra

El segundo lugar de Polanco generó una gran controversia entre los seguidores del reality, quienes, al igual que la hija de Raquel, esperaban que la actriz lograra el triunfo. Aunque Aldo de Nigris se coronó ganador con los 4 millones de pesos del premio, el desenlace dejó sentimientos encontrados entre los fans y los familiares de los participantes.

¿RIVALIDAD entre hija de #DanielBisogno y #RaquelBigorra por un personaje? La actriz aclara si su hija audiciono para #Matilda #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/2qmFGB9h4i — De Primera Mano (@deprimeramano) October 7, 2025

¿Cómo fue la participación de Raquel Bigorra en La casa de los famosos México 2024?

Raquel Bigorraparticipó en la primera temporada de La casa de los famosos México, que se transmitió en 2023. Su participación estuvo marcada por momentos de cercanía y también de confrontación con varios integrantes del “team Infierno”. Fue la cuarta eliminada del reality show. La decisión final estuvo en manos del público y Bigorra fue la menos votada para permanecer en la competencia.

Durante su estancia, Raquel Bigorra protagonizó diversas situaciones que generaron controversia entre los televidentes. Entre ellas, se destacó una discusión con Bárbara Torres. Tras su salida, Raquel expresó que entrar al reality es estar expuesto a todo tipo de situaciones y reconoció la importancia de la experiencia vivida dentro de la casa.

Raquel Bigorra estuvo en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuántos votos tuvo Aldo de Nigris para ganar La casa de los famosos México 2025?

En la tercera temporada de La casa de los famosos México, emitida en 2025, Aldo Tamez de Nigris se coronó como el ganador. Con 26 años, Aldo es reconocido por su participación en el fútbol profesional y su incursión en el mundo del entretenimiento. En la final del reality show, Aldo obtuvo 19,139,698 votos, superando a Dalilah Polanco, quien quedó en segundo lugar, y a Abelito, quien ocupó la tercera posición.

Tras su victoria, Aldo de Nigris expresó su intención de compartir parte del premio con su amigo Abelito, con quien formó una amistad cercana durante la competencia. Sin embargo, el último se negó. Incluso, recordó que usará el dinero para comprar una casa a su mamá.

