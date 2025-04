Hija de Daniel Bisogno e hija de Raquel Bigorra competirían por protagónico en teatro

La actriz y conductora Raquel Bigorra reveló con entusiasmo que su hija, quien ya estudia en el Centro de Educación Artística (CEA), ha comenzado a dar sus primeros pasos en la actuación y podría debutar en el teatro musical de la mano del productor Alejandro Gou.

Aunque la propuesta aún no está concretada, Bigorra compartió que ha habido interés genuino en que su hija forme parte del musical ‘Matilda’, una de las grandes producciones que prepara Gou. Y es que la pequeña no sólo tiene formación actoral, sino que también toma clases de canto y piano, habilidades fundamentales para una obra de este tipo.

¿En qué obra saldría la hija de Raquel Bigorra?

Raquel Bigorra reveló una grata sorpresa respecto al futuro profesional de su hija:

“Subí una foto y algunos compañeros reporteros me dijeron: ‘Raquel, Gou te escribió y preguntó si tu hija canta, porque la quiere para ‘Matilda: El musical’. Le tengo que hablar para saber a qué hora es el casting”, relató Raquel.

La también conductora recordó que tuvo su primer acercamiento a la televisión: “El año pasado hizo novela, se fue al CEA, siempre toma clases de canto y piano. El otro día hice un posteo de ella, algunos compañeros me dijeron que la querían para Matilda, para que mi hija tenga el musical. Le dije que si le gustaría y me dijo que claro que sí. Todo esto le gusta, lo disfruta”.

Raquel también confesó que aún no ha hablado con el productor, pero no oculta su deseo: “Él comentó que si cantaba mi hija, no me dijo para qué personaje. Me encantaría que mi hija debutara con Gou. Aunque sea un papel pequeñito, para ella será una gran oportunidad”.

Raquel Bigorra

Hija de Daniel Bisogno e hija de Raquel Bigorra se encontrarían en obra de Alejandro Gou

Esto generó especulaciones, debido a que la hija del fallecido conductor Daniel Bisogno también estaría en ‘Matilda’. De acuerdo con Cristina Riva Palacio, exesposa del comunicador, Alejandro Gou le prometió a Daniel que su hija estaría en el musical.

“Gou le dijo ‘vete preparando, ¿eh?, ya estás para Matilda y yo se lo prometí a tu papá, ya tienes clases de canto, clases de baile, así que vete preparando’”, compartió Cristina en entrevista con Matilde Obregón.

El posible reencuentro entre las hijas de Bigorra y Bisogno no parece representar un conflicto, a pesar de la conocida enemistad entre sus padres.

Raquel fue clara al respecto:

“Recordemos que después de todo lo que pasó hubo un distanciamiento, pero desde niñas, mi niña la quería muchísimo. Nosotros nunca hemos hecho ni en privado ni público un mal comentario contra ellos. No hay un gran problema. Si yo fuera rencorosa o que estuviera guardando algo feo, para nada”. Raquel Bigorra

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra fueron grandes amigos hasta que su amistad se fracturó para siempre.

Raquel Bigorra está feliz de que su hija siga sus sueños

Más allá del papel que pudiera obtener su hija, Raquel Bigorra expresó total confianza en que, de trabajar con Gou. Estaría en buenas manos: “Sé que si hay una compañía donde a mi hija la van a cuidar, sería ahí”, afirmó con firmeza.

Con el amor de madre por delante, Raquel concluyó con una frase emotiva y divertida sobre lo que representaría para ella ver a su hija cumplir sus sueños: “Con tal de que ella sea feliz y cumpla sus sueños, nosotros estamos para ser sus asistentes y más”.

