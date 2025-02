Raquel Bigorra se pronuncia ante la muerte de Daniel Bisogno; esto fue lo que dijo la cubana

Durante la noche del pasado 20 de febrero, trascendió que Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’ y actor, falleció a los 51 años, tras haber estado hospitalizado por complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en septiembre del 2024.

La noticia causó mucha conmoción en el medio artístico y diversas celebridades, ya sea a través de mensajes en redes sociales o declaraciones ante la prensa, han lamentado lo ocurrido y le desearon todo lo mejor a su familia en estos momentos tan complicados.

Entre los famosos que se han pronunciado se encuentra Raquel Bigorra, quien, en su momento, fue gran amiga y colega de Daniel. En el pasado, los presentadores eran inseparables. No obstante, una serie de polémicas terminó por distanciarlos en 2019.

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre la muerte de Daniel Bisogno?

A través de un video compartido en las redes sociales de Maxine Woodside, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ dijo sentirse sorprendida y triste por la partida de su examigo, Daniel Bisogno.

Raquel Bigorra “Voy saliendo del llamado, estaba trabajando y me acabo de enterar de esta triste noticia, que trascendió Daniel, que falleció. Bueno, condolencias y mi respeto para él y para su familia”

También hizo hincapié en que, pese a cómo acabaron las cosas entre ellos, siempre recordará lo bueno que vivieron.

“Saben que todo este tiempo que estuvimos distanciados, yo siempre me quedé con lo mejor que vivimos cuando fuimos amigos y solo eso. Respeto y que vuele alto y que esté tranquilo, que esté en paz, que yo pienso que así será”, puntualizó.

El emotivo mensaje de la cubana sorprendió a todos y la mayoría de los internautas aplaudió que, sin importar la polémica, le dedicara unas bonitas palabras de despedida al presentador.

¿Por qué Daniel Bisogno y Raquel Bigorra estaban distanciados?

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno se distanciaron después de que se filtraran unas fotografías de él besando a un hombre en un antro gay. El presentador señaló a Raquel como la culpable de vender dichas imágenes.

De igual forma, la acusó de haber influido en su divorcio con Cristina Riva Palacio. En ese momento, Daniel la señaló de, supuestamente, haber manipulado a su exesposa para iniciar una demanda legal en su contra.

Por supuesto, la presentadora ha negado esto y, en aquel entonces, se dijo muy dolida de que pusieran en duda su lealtad.

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Raquel Bigorra quería reconciliarse con Daniel Bisogno?

En su momento, protagonizaron una intensa guerra de declaraciones. No obstante, con el tiempo simplemente dejaron de mencionarse y continuaron con sus vidas.

Días previos al deceso de Daniel, la cubana habló sobre el estado de salud del conductor en el programa de Maxine Woodside y dijo que, si bien le deseaba todo lo mejor, no planeaba acercarse a él.

La actriz expresó que lo sucedido entre ellos la lastimó mucho y, aunque ya aprendió a perdonar, prefiere mantener su distancia, siempre deseándole todo lo mejor a él y a su familia.

“Siempre que le tengo un pensamiento, nunca me acuerdo de lo feo. Al final, hubo un cariño. Si no me hago presente es porque no hay necesidad de eso”, apuntó.

