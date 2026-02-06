Alex Bisogno no ha visto a la hija de Daniel Bisogno en meses; afirma que es usada como “moneda de cambio”

Alex Bisogno sigue en medio de la controversia. Tras la guerra de dimes y diretes contra Pati Chapoy que podría terminar hasta en una demanda, ahora se le va con todo a Cristina Riva Palacios, exesposa del fallecido Daniel Bisogno, acusándola de no dejarle ver a su sobrina y aliarse con Chapoy para perjudicarlo.

¿Por qué Alex Bisogno está peleado con Cristina Riva Palacios, exesposa de Daniel Bisogno?

Tras la muerte de Daniel Bisogno en febrero de 2025, hubo una fractura en la relación entre Alex Bisogno, hermano del presentador, y su excuñada, Cristina Riva Palacios, por la herencia del titular de ‘Ventanando’.

Mientras que Alex aseguraba que Daniel había estipulado que sus bienes no solo se designaran a su hija, sino que también sirvieran como apoyo al resto de su familia, principalmente a su papá; Cristina sostenía que todo lo de ‘el Muñe’ era exclusivamente para la menor.

El conflicto escaló luego de que Pati Chapoy decidiera defender a Riva Palacios. En múltiples ocasiones, afirmó que los hermanos de Daniel eran los responsables de ver por el bienestar de su padre, don Cocho, y hasta tachó a Alex de ser un “mantenido”.

Justo cuando se creía que las cosas se habían tranquilizado, hace algunas semanas Pati lo acusó de, presuntamente, haber “saqueado” la casa de Daniel inmediatamente después de su deceso. Por supuesto, el exconductor de ‘Al extremo’ negó esto y afirmó que Chapoy habría influido en el fallecimiento de su mamá, doña Araceli, en 2024.

Según Alex, en ese momento se pactó que no se haría público el verdadero estado de salud de Daniel, ya que podría afectar a su mamá. No obstante, Cristina le dijo todo a Pati, quien a su vez lo compartió en su programa. Este hecho habría empeorado la salud de Araceli, culminando así en su deceso. Pati ha negado esto y hasta sostuvo que, presuntamente, la familia de Daniel no cuidaba adecuadamente a la señora.

¿Por qué Alex Bisogno no ha podido ver a su sobrina?

En entrevista para el canal de YouTube ‘Productora 69’, Alex Bisogno reveló que hace meses que ni él o su familia han podido ver a la hija de Daniel Bisogno. Si bien en su momento sí permitían visitas esporádicas, al final se rompió todo contacto. Supuestamente, la propia Cristina les explicó que la menor ya no quería verlos.

“Yo no he podido ver a (mi sobrina) desde hace 8 o 10 meses aproximadamente más o menos. Mi papá, mi hermana y mi sobrino sí la veían hasta que, de repente, hace 2-3 meses se le avisó a mi hermana que ya no tendrían acceso a la niña, que la niña había tomado esa decisión siempre tomando a la niña como moneda de cambio”, indicó.

El presentador dijo no descartar la posibilidad de iniciar acciones legales para poder ver a su sobrina, pues cree que es injusta toda esta situación que fue derivada de un “falso discurso”.

“Si tenemos que recurrir en un momento a la parte legal para poderla ver porque es un derecho que tenemos y es un derecho que tiene la niña…se vendió un falso discurso que la familia quería una herencia que nunca hemos pedido” Alex Bisogno

¿Alex Bisogno demandará a Pati Chapoy?

En entrevista para TVNotas, una fuente cercana a Alex Bisogno reveló que el presentador planeaba demandar a Pati Chapoy por las cosas que ha dicho de él y su familia. De acuerdo con este testimonio, en su momento, Alex intentó hablar con Chapoy para aclarar las cosas, pero que esta simplemente lo ignoró.

Ahora, el hermano de Daniel Bisogno dijo considerar que su excuñada quiso “echarse a la bolsa” a Pati. Al mismo tiempo, la conductora habría aprovechado la ruptura familiar para beneficiarse.

Alex Bisogno “Cuando Pati ve que hay un conflicto entre la familia y la mamá de la niña…yo creo que cuando ve esta separación pues Pati tuvo que tomar partido… y tomó la decisión de hacerlo por el otro lado porque está mi sobrina y, por lo visto, hay una serie de intereses como, por ejemplo, que la niña siga yendo al foro de Ventaneando, que si los ataques no cesan voy a tener que empezar a exponer”

Para finalizar, dejó ver que ya estaba hablando con sus abogados para ver la posibilidad de entablar una demanda en contra de la titular de ‘Ventaneando’.

“Claramente este tema se puede ir a otras instancias, no te puedo decir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer por que estamos en pláticas con nuestros abogados”, relató.

