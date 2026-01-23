¿Pati Chapoy tiene miedo de Alex B? Esta fue su reacción a las declaraciones del hermano de Daniel Bisogno

La tensión entre Pati Chapoy y Alex Bisogno, el hermano del fallecido Daniel Bisogno, está llegando a su punto máximo. Luego de que la conductora lo acusara de presuntamente haber saqueado la casa de Daniel justo el mismo día en que murió, Alex no se quedó callado y contraatacó con serios señalamientos contra la presentadora.

Tal parece que la guerra entre las celebridades está muy lejos de terminar. Pati Chapoy habría reaccionado a lo que dijo el exconductor de ‘Al extremo’ de una manera contundente, ¿qué dijo?

Pati Chapoy / Redes sociales

No te pierdas: Alex Bisogno estalla contra Pati Chapoy y la acusa de manipular la información por rating: “Ya basta”

¿Qué está pasando entre Pati Chapoy y Alex Bisogno?

Todo comenzó después de que una fuente contara a TVNotas que una indiscreción de Pati Chapoy habría derivado la muerte de Araceli Bisogno, mamá de Daniel Bisogno. Nuestra fuente relató que la señora falleció en 2024 después de que Chapoy hiciera público el delicado estado de salud de Daniel, a pesar de que este último no quería que se supiera.

El pasado 22 de enero, durante el festejo por los 30 años de Ventaneando, Pati tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversación, dijo que sus palabras no tienen el suficiente “poder” para ocasionar alguna desgracia. También aprovechó para ventilar que, presuntamente, Alex saqueó la casa de Daniel el mismo día que este falleció.

Por supuesto, Alex no se quedó callado. A través de Instagram, compartió un video negando las acusaciones, asegurando que hasta la “fiscalía pudo comprobar que esto era falso”.

“Asegurar que yo saqué la casa de mi hermano Daniel el día que murió es una calumnia que ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía”, expresó.

Alex considera que el “odio” que Chapoy le tiene nace de que él, en su momento, decidió hablar sobre el estado médico de su hermano con otros medios de comunicación. Todo esto, con el consentimiento del propio Daniel.

“Sé que usted me odió por ello, porque vi por mi familia y no por sus intereses, por su rating que tanto le preocupa. Que, por cierto, me acusó de andar en tour de medios repartiendo en otros programas el rating que usted creía que le pertenecía. Basta ya de calumnias, de amenazas y de señalamientos, porque eso además es un delito. No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia.” Pati Chapoy

Te recomendamos: Tras la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno saqueó su casa, ¡el mismo día!, asegura Pati Chapoy

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy a las declaraciones de Alex Bisogno?

Muchos esperaron la respuesta de Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, en la emisión más reciente del programa de espectáculos. No obstante, y para sorpresa de todos, la presentadora no asistió, así como tampoco el resto de los conductores tocaron el asunto.

Esto llamó la atención, pues siguen los festejos por los 30 años del programa ‘Ventaneando’. Por supuesto, las especulaciones no faltaron. Si bien algunos creen que solo fue una casualidad, otros consideran que no quería tocar el tema por ¿“miedo”?

Y es que Alex dejó claro que, si no paraba de hablar sobre él o su familia, expondría cosas que no la benefician. Muchos consideran que su ausencia en el vespertino de TV Azteca pudo haber sido una señal de que quiere parar el pleito.

Hasta el momento, Pati se ha mantenido hermética y no ha querido dar declaraciones directas sobre el asunto de Alex. Tan solo ha usado sus redes sociales para expresar lo feliz que se siente por el aniversario 30 de su programa.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Pati Chapoy habría cometido una indiscreción que derivó la muerte de Araceli Bisogno, mamá de Daniel Bisogno?

En su video, Alex Bisogno menciona que Pati Chapoy no fue la culpable de la muerte de su mamá. No obstante, indicó que su “indiscreción” al hablar públicamente sobre la salud de Daniel Bisogno sí la afectó médicamente.

“Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener”, manifestó.

Todo esto ha sido motivo de conversación en redes sociales. Los internautas han tomado su postura y la situación solo ha sido un clavo más en la enemistad entre Alex y Pati.

Mira: Pati Chapoy, destrozada y entre lágrimas, recuerda la vez que estuvo a punto de ir a la cárcel: “No puedo”