Alex Bisogno estalla contra Pati Chapoy y la señala de ¿manipular la información por rating?: “Ya basta”

Ventaneando cumplió 30 años al aire, pero el aniversario llega marcado por versiones internas, señalamientos públicos y una nueva controversia que involucra directamente a su conductora principal, Pati Chapoy, y a la familia de Daniel Bisogno. En las últimas horas, una serie de declaraciones, filtraciones y respuestas públicas han reavivado un conflicto que mezcla duelo, acusaciones cruzadas y tensiones laborales dentro del programa de espectáculos.

Te puede interesar: Herencias de famosos 2025: millonarios testamentos y disputas familiares por bienes

Alex Bisogno reaparece en la competencia después de su salida de Al extremo / Especial

¿Cuál fue la indiscreción de Pati Chapoy relacionada con la muerte de la mamá de Daniel Bisogno?

El pasado martes de TVNotas te revelamos que una fuente cercana nos dijo que, una presunta indiscreción al aire de Pati Chapoy habría sido el detonante de una cadena de hechos que, afectaron gravemente la salud de Araceli Bisogno, madre del conductor, quien falleció mientras su hijo permanecía hospitalizado.

Daniel Bisogno habría pedido expresamente a su hermano Alex Bisogno y a Cristina Riva Palacio, madre de su hija, que no se hiciera pública información relacionada con una intervención médica a la que sería sometido, debido a su delicado estado de salud.

Sin embargo, siempre según esta versión, Cristina habría comentado el tema con Pati Chapoy, quien posteriormente lo mencionó en el programa Ventaneando. La madre del conductor, Araceli Bisogno, se habría enterado de esta información a través de la televisión, lo que agravó su estado de salud hasta derivar en su fallecimiento.

La publicación también contextualiza estos señalamientos dentro de un ambiente interno complejo en Ventaneando, donde, según la fuente, existirían conflictos laborales, demandas por despido injustificado y tensiones entre colaboradores actuales y pasados, justo cuando el programa se prepara para celebrar tres décadas al aire.

Te puede interesar: Conductores de Ventaneando despiden el 2025 con In memoriam dedicado a Daniel Bisogno: “Voy a llorar”

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno y el saqueo de la casa de su hermano, Daniel Bisogno?

Tras la difusión de estas versiones, Pati Chapoy arremetió públicamente contra Alex Bisogno en el aniversario de Ventaneando. La conductora aseguró que, presuntamente, el hermano de Daniel Bisogno habría saqueado la casa del conductor el mismo día en que falleció, el 20 de febrero de 2025.

Durante una declaración pública, Chapoy afirmó que Alex Bisogno retiró pertenencias del inmueble aun cuando, según ella, dichas propiedades correspondían legalmente a la hija del conductor y no a su hermano.

“El día que se murió, él saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias le correspondían a su hija y no a él” Pati Chapoy

Pati Chapoy también mencionó que Alex Bisogno y Ernesto Hernández, exasistente personal de la conductora y extrabajador de Ventaneando, se habrían aliado para perjudicarla.

Por otro lado tras las acusaciones de que ella habría sido la causante de la muerte de la mamá ya enfrentaba graves problemas de salud y no recibía los cuidados adecuados en el lugar donde vivía.

“Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa y me refiero a Alejandro e Ivette”. Pati Chapoy

Te puede interesar: Alfredo Adame destroza a Pati Chapoy tras presunto veto de ‘Ventaneando’; la acusa de sabotaje: “Es vil”

Pati Chapoy llora / Redes sociales

¿Qué respondió Alex Bisogno a las acusaciones de Pati Chapoy?

Horas después, Alex Bisogno difundió un mensaje en el que respondió de manera directa a los señalamientos de Pati Chapoy. En su declaración, expresó:

“Hoy nuevamente la señora Patricia Chapoy hizo señalamientos en mi contra. Esta vez el señalamiento fue más directo y no lo pienso permitir.” Alex Bisogno

Alex aseguró que, meses atrás, ya había sido objeto de una campaña de desprestigio y afirmó contar con pruebas que desmentían las acusaciones. Sobre el presunto saqueo, señaló:

“Asegurar que yo saqué la casa de mi hermano Daniel el día que murió es una calumnia que ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía” Alex Bisogno

También afirmó que el tema ya había sido aclarado con Cristina Riva Palacio y que existieron disculpas entre ambas partes por los malentendidos relacionados con la casa de Daniel Bisogno. El hermano del conductor también afirmó que la información sobre el estado de salud de Daniel fue manejada con consentimiento familiar y explicó que fue el propio Daniel quien decidió no informar a Chapoy ni a sus padres sobre ciertos procedimientos médicos.

Alex Bisogno “Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano. Información que usted creía que era de Ventaneando y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó. Claro que hablé con los medios, claro que pacté con ellos, claro consensuado con Daniel para que nos dejaran respirar ante la tragedia que estábamos viviendo como familia. Sé que usted me odió por ello, porque vi por mi familia y no por sus intereses, por su rating que tanto le preocupa. Que, por cierto, me acusó de andar en tour de medios repartiendo en otros programas el rating que usted creía le pertenecía.”

Respecto a la muerte de su madre, Alex Bisogno señaló que, si bien Chapoy no fue responsable directa de su fallecimiento, la difusión de información médica sin consentimiento sí agravó su estado emocional:

“Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener”. Alex Bisogno

El hermano del conductor aseguró que Daniel Bisogno decidió no compartir información sobre su salud con Chapoy por temor a perder su empleo y para evitar que sus padres se preocuparan. Finalmente, Alex advirtió que no permitirá más señalamientos públicos contra su familia:

“Basta ya de calumnias, de amenazas y de señalamientos, porque eso además es un delito. No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia”. Alex Bisogno

Te puede interesar: Pati Chapoy se habría enamorado del talento de un integrante de La granja ¿buscaría llevarla a Ventaneando?

Así lo dijo Alex Bisogno: