¿Alex B expondría secretos de Pati Chapoy tras “calumniarlo” en Ventaneando? Lanza advertencia ¿demanda?

La relación entre Pati Chapoy y Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, sigue dando de qué hablar. Y es que Chapoy ha estado recientemente en centro de las críticas, luego de que TVNotas expuso que habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno. Frente a esto, la conductora tachó de “saqueador” a Alex Bisogno y este último ya respondió y hasta le lanzó una fuerte advertencia. ¿La demandará y revelará su secretos?

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre un presunto robo de Alex Bisogno a la casa de Daniel Bisogno, tras morir?

Es bien sabido que la relación entre Alex Bisogno y Pati Chapoy ha sido conflictiva. Sin embargo, la conductora causó sorpresa al confrontarlo públicamente y exigirle que aclarara el supuesto robo ocurrido en la vivienda de Daniel Bisogno.

Según la periodista, el exconductor de Al extremo habría realizado un “saqueo” en la casa de su hermano el mismo día en que este murió. Chapoy aseguró además que Alex, junto con Ernesto Hernández (un excolaborador del programa que anteriormente fue señalado por fraude), se habrían puesto de acuerdo para perjudicarla.

¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel? El día que se murió, él saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias le correspondían a su hija y no a él. Pati Chapoy

A pesar de la controversia, Pati Chapoy afirmó que no presta atención a las envidias, que disfruta los logros alcanzados a lo largo de su trayectoria profesional y celebra los 30 años de Ventaneando.

¿Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, demandará a Pati Chapoy y expondrá sus secretos?

Ante los señalamientos de Pati Chapoy en contra de Alex Bisogno, hubo una respuesta por parte del exconductor de Al extremo. A través de un video en redes sociales dijo:

“Ahora entiendo que yo nunca fui de su agrado. (...) Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de Ventaneando y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó”, dijo Alex Bisogno.

Pero todo se tornó aún más tenso cuando Alex hizo hincapié en que todo lo hecho por Pati Chapoy es un delito, pues ha estado difamando en todo momento:

Además es un delito. No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia y que le quede claro que cuando Daniel decía que era como una mamá para él era en sentido figurado o sea no tiene ningún derecho de meterse conmigo, con mi familia, ni en temas que, a usted, no le corresponden Alex Bisogno

Eso no es todo, también le lanzó una fuerte advertencia:

“Como usted me dijo un día: ‘Daniel ya no está’. Bueno, como Daniel ya no está, ahora no tiene permiso de meterse con nosotros, con nuestra familia y menos en temas que no le corresponden. Así que, citando sus palabras, tal y como me las dijo en su programa... Ahora yo le digo: ¡Ya párele¡, porque si no, el que va a hablar soy yo y, créame, tengo mucho que decir”. Alex Bisogno

¿Se viene demanda contra Pati Chapoy?

¿Por qué Pati Chapoy habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno?

A finales de febrero de 2024 se informó sobre la muerte de Araceli Bisogno, madre de Daniel Bisogno, suceso que ocurrió mientras el conductor permanecía internado debido a complicaciones respiratorias.

Aunque han transcurrido un par de años desde este acontecimiento, el tema volvió a generar atención luego de que una fuente revelara a TVNotas que, presuntamente, Daniel habría pedido tanto a su hermano Alex como a Cristina Riva Palacio, madre de su hija, que mantuvieran en reserva la gravedad de su estado de salud.

Sin embargo, de acuerdo con la versión difundida, Cristina habría informado a Pati Chapoy sobre la situación, y la conductora habría optado por darla a conocer públicamente . Doña Araceli se enteró a través de la televisión del estado de salud de su hijo, lo que derivó un deterioro tras complicaciones y, posteriormente, falleció.

En una conferencia de prensa con motivo del 30 aniversario de Ventaneando, Pati Chapoy declaró que sus palabras no tienen la capacidad de provocar ese tipo de consecuencias.

