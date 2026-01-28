Pati Chapoy, tras guerra de declaraciones con Alex B y Ernesto Hernández, sufriría terrible ‘pérdida’, dicen

En los últimos días, Pati Chapoy y Ventaneando han sido el centro de una fuerte ola de señalamientos. Las críticas no solo se relacionan con el conflicto surgido entre la conductora y Alex B, hermano del fallecido Daniel Bisogno, y la guerra con excolaboradores del programa, como Ernesto Hernández. Frente a esto, aseguran que Chapoy sufrió una fuerte pérdida. ¿De qué se trata?

Ventaneando / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Por qué han criticado a Pati Chapoy y su relación con los colaboradores de Ventaneando?

Hace unas semanas una fuente declaró a TVNotas que Pati Chapoy no ha estado libre de tensiones con los conductores de Ventaneando, en especial con los actuales, quienes incluso habrían llegado a llorar en ciertas ocasiones.

De acuerdo con esta versión, una de las presuntas afectadas sería Linet Puente, quien habría llorado tras recibir varios llamados de atención por parte de Chapoy, supuestamente relacionados con su forma de vestir y su imagen.

El conflicto no habría terminado ahí. La misma fuente afirmó que Mónica Castañeda, también conductora del programa, se habría sentido lastimada por el trato recibido luego de ausentarse por una cirugía de miomas, situación que presuntamente derivó en un cuadro de depresión que la producción habría restado importancia. Del mismo modo, Daniel Bisogno habría sido blanco de comentarios negativos cuando se difundían fotografías junto a sus parejas.

Por otra parte, Ernesto Hernández, alguien que antes era muy unido a Pati Chapoy en el programa (despedido hace algunos años), también se unió a las declaraciones, pues aseguró que el ambiente se tensó debido a que habría malos tratos de la conductora con varios colaboradores.

Te puede interesar: Infierno en Ventaneando con Pati Chapoy: Viven acoso, amenazas, agresiones y ¡dinero bajo el agua! Aseguran

Ernesto Hernández rompe el silencio y acusa que personas cercanas manipulan a Pati Chapoy. “Son malévolas” / Instagram: @Ventandouno

¿Cuál es la pérdida que presuntamente sufriría Pati Chapoy tras críticas en su contra?

Los últimos días han estado llenos de críticas para Pati Chapoy, conductora de Ventaneando. Y es que más allá de su guerra de declaraciones con Alex B, hermano de Daniel Bisogno, ahora también es Ernesto Hernández, excolaborador del programa, quien la acusa de varias cosas.

Según Hernández, el ambiente poco a poco fue empeorando, la conductora pasó a convertirse en persona non grata para muchos, y para TVNotas, reveló lo siguiente:

“Les ponía (a los conductores) un filtro, porque la parte importante es cuidar la imagen. Me decían: ‘Es que tiene filtro...’, pues para eso son, no para poner feos. Dicen que (Pati) tiene unas bolitas en la cara que no sé de qué son, pero siempre la cuidé, busqué su bienestar... La descuidaron por completo. No sé quién se quedó en este momento (en las funciones que Ernesto tenía), pero no es una persona que supiera o que tuviera los contactos. Lamento haberla visto (a Pati) en el aniversario con una ropa equis. La relación (con una marca de lujo) se perdió. Me dijeron que ellos (los de la marca) no querían volver a trabajar”, señaló Hernández.

Siguiendo esta polémica, la cuenta de X de espectáculos “La tía Sandra” reveló que la marca de lujo que presuntamente dejó de vestir a Chapoy.

“Después de años siendo su firma de cabecera en Ventaneando, la relación con la casa de moda llegó a su fin” La tía Sandra

La información no ha sido confirmada por Pati Chapoy o por la producción de Ventaneando, por lo que todo se mantiene como especulación. ¿Será?

Lee: Escándalo en Ventaneando: Martha Figueroa lanza dardo a Pati Chapoy y ¿fue amenazada de muerte en el programa

Pati Chapoy dejó de vestir Carolina Herrera / X: La Tía Sandra, redes sociales y canva

¿Cuál habría sido la indiscreción de Pati Chapoy en torno a la muerte de la madre de Daniel Bisogno?

En un martes de TVNotas una fuente cercana dio a conocer que una supuesta indiscreción cometida al aire por Pati Chapoy habría detonado en la salud de Araceli Bisogno, madre del conductor, quien murió mientras su hijo se encontraba hospitalizado.

Según esta versión, Daniel Bisogno habría solicitado de manera explícita a su hermano Alex Bisogno y a Cristina Riva Palacio, madre de su hija, que no se difundiera información sobre un procedimiento médico al que sería sometido, debido a la gravedad de su estado de salud.

No obstante, siempre de acuerdo con el testimonio, Cristina habría compartido el dato con Pati Chapoy, quien más tarde lo mencionó en el programa Ventaneando. Araceli Bisogno presuntamente se habría enterado de la situación a través de la televisión, lo que habría empeorado su condición hasta provocar su fallecimiento.

Días después Alex habló y confirmó que el deterioro de salud de su madre se debió a las declaraciones de Pati:

Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener. Alex B

La polémica parece continuar alrededor de Pati Chapoy y Ventaneando.

Tal vez te interese: Pati Chapoy, destrozada y entre lágrimas, recuerda la vez que estuvo a punto de ir a la cárcel: “No puedo”