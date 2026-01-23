Escándalo en Ventaneando: Martha Figueroa lanza dardo a Pati Chapoy y ¿fue amenazada de muerte en el programa?

Una ola de críticas ha caído sobre Pati Chapoy y el programa de espectáculos, Ventaneando, en fechas recientes. No solo se trata de la enemistad formada entre la conductora del programa y Alex B, hermano del fallecido Daniel Bisogno, si no también de las experiencias que han vivido algunos colaboradores con la periodista.

Cabe señalar que una fuente contó a TVNotas que muchos de los conductores y excolaboradores han “sufrido” mientras trabajan con Chapoy. Ahora se suma el testimonio de Martha Figueroa, reconocida conductora que también trabajó para Ventaneando y ahora exhibe que hasta amenazas de muerte recibió. ¿De quién?

¿De qué acusarían a Pati Chapoy sobre su relación con los conductores de Ventaneando?

Una fuente comentó a TVNotas que Pati Chapoy no ha estado exenta de conflictos con los conductores de Ventaneando, en este caso, con los actuales, quienes hasta habrían llorado en algunos momentos.

La fuente señaló que una de las afectadas sería Linet Puente, quien presuntamente lloró por una serie de regaños que Chapoy le habría dado, que supuestamente surgieron por su vestimenta y apariencia.

La cosa no paró ahí, pues nuestra fuente también aseguró que Mónica Castañeda, conductora actual del programa, se habría sentido afectada por el trato recibido tras ausentarse debido a una cirugía de miomas, situación que supuestamente la llevó a un estado de depresión que la producción habría minimizado. Asimismo, Daniel Bisogno también habría sido objeto de comentarios negativos cuando se compartían fotos con sus parejas.

¿Martha Figueroa fue amenazada de muerte durante su trabajo como colaboradora de Ventaneando?

Tras el reciente revuelo alrededor de Pati Chapoy y Ventaneando, surge una nueva polémica, en este caso, protagonizada por Martha Figueroa, excolaboradora del programa.

En uno de sus recientes programas que comparte vía YouTube, Figueroa habló sobre las recientes declaraciones de Pati Chapoy, en las que aseguraba que ahí “moriría”, que de ese sillón nadie la quitaría:

“ Estoy impresionada porque ya dijo Pati Chapoy que se va a morir en la silla, en esa donde está sentada, ¿por? Está enferma, le pasa algo, ¿por qué da esas declaraciones? ”, señaló Martha Figueroa

Después de este comentario Martha decidió hablar sobre sus experiencias como parte de Ventaneando, pues llegó el momento en el que se dio cuenta que tanto ella como otros colaboradores no eran bien recibidos y hasta piñatas de ellos hicieron: “ Éramos los que le caíamos gordos. Cuando se fue Pepillo hubo una posada y nada más le dimos a él, después me fui yo y a los dos, y así sucesivamente ”, dijo Figueroa.

El punto más polémico de estas declaraciones llegó cuando habló de amenazas de muerte, pues asegura que recibió algunos llamados de atención por su participación en Ventaneando:

Es una etapa de mi vida en la que yo decía: ‘Diosito qué está pasando’. Me amenazaron de muerte, no saben, hay cosas que uno, no se si me llevaré a la tumba, pero se pusieron rudos. Martha Figueroa

Martha recordó que su salida del programa se dio después de que la invitaran a cubrir un evento deportivo en TV Azteca, decisión que Pati Chapoy consideró incompatible con su exclusividad dentro del equipo de Ventaneando.

¿Quién es Martha Figueroa?

Martha Figueroa es una periodista, conductora y comentarista de espectáculos mexicana, reconocida por su estilo franco, sarcástico y su mirada crítica sobre la farándula nacional. Su popularidad se consolidó gracias a su participación en Ventaneando, donde formó parte del equipo durante la década de los 90.

Después de su salida de Ventaneando, Martha continuó su trayectoria en televisión y medios digitales, liderando sus propios programas y colaborando como comentarista en distintos espacios, lo que la ha convertido en una voz destacada del periodismo de espectáculos.

Actualmente, mantiene una presencia activa en YouTube y redes sociales, donde ofrece análisis sobre la farándula y comparte recuerdos de su carrera profesional.

