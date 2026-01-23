Pati Chapoy solo visitó una vez a Daniel Bisogno en el hospital; ¿sería despedido de Ventaneando por su salud?

Alex Bisogno reveló que, durante la hospitalización de Daniel Bisogno, Pati Chapoy lo visitó una sola vez, en medio del periodo en el que el conductor quería mantener en secreto su estado de salud, ¿será que le causaba preocupación que lo despidieran de Ventaneando debido a su estado de salud? El hermano del presentador reveló los detalles, te contamos lo qué dijo.

Sale a la luz lo que pasó entre Pati Chapoy y Daniel Bisogno durante su hospitalización. / Foto: Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Pati Chapoy visitó a Daniel Bisogno en el hospital?

Alex Bisogno dio a conocer que Pati Chapoy visitó a Daniel Bisogno solo una vez durante el tiempo que permaneció hospitalizado, pese a que atravesó múltiples ingresos médicos a lo largo de dos años. En sus declaraciones, el hermano del conductor cuestionó públicamente la ausencia de visitas de la presentadora de Ventaneando.

“En dos años, en 11 hospitalizaciones, de meses, incluso, solo se paró una sola vez en el hospital y porque fue a acompañar a su marido, le quedaba de paso”, destacó el exconductor de Al extremo, al tiempo que se preguntó por qué no acudió si deseaba conocer el estado de salud de Daniel Bisogno, a través de un video que publicó en su redes sociales oficiales.

Pati Chapoy solamente habría visitado a Daniel Bisogno una vez en el hospital. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Daniel Bisogno no quería que nadie se enterara de su estado de salud?

El hermano del presentador también explicó que fue el propio Daniel Bisogno quien decidió no compartir información sobre su situación médica con Pati Chapoy ni con sus padres. Según relató, esa determinación estuvo motivada por razones laborales y familiares:

“Fue Daniel el que tomó la decisión de no platicarle nada a usted ni a mis papás, en primera, no quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo y, en segunda, porque no quería que mis papás se preocuparan” Alex Bisogno

Alex Bisogno agregó que, incluso, una cirugía de pulmón se mantuvo en secreto por petición expresa del conductor, quien pidió a sus hermanos y a Cristina Riva Palacio, su exesposa, no revelar la información. De acuerdo con su testimonio, “Daniel nos pidió a los hermanos y a Cristina, su exmujer, no decir nada sobre una cirugía de pulmón a la cual entraría y a la cual no sabíamos si iba a salir con vida”, y señaló que esa decisión no se respetó. Finalmente, sostuvo que cuenta con elementos que respaldan lo que afirma: “De esto y de todo lo que digo, tengo pruebas”

Alex Bisogno recordó el momento en el que buscó aclarar por qué se había difundido información sobre el estado de salud de su hermano sin el consentimiento de la familia. Según relató, la preocupación principal era proteger a sus padres, en especial a su madre, cuyo estado podía verse afectado por ese tipo de noticias. En sus palabras, explicó que con Daniel hicieron “hasta lo imposible por contener información sobre su estado de salud para que mis papás no se enteraran”, ya que sabían que eso podía complicar su enfermedad.

¿Daniel Bisogno temía ser despedido de Ventaneando por su salud? Esto dijo su hermano. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre la muerte de su madre?

Alex Bisogno se refirió a las declaraciones que se hicieron tras la muerte de su madre Araceli Bisogno y cuestionó la versión pública sobre las causas de su fallecimiento. En su testimonio, expresó su desacuerdo con lo que se dijo al aire y señaló:

“Me parece increíble que diga que mi madre murió porque a todos nos llega la hora, porque estaba llena de ampollas y que sus hijos que vivían con ella no le dieron los cuidados necesarios... ¿Le consta?, ¿estuvo con nosotros en algún momento?, ¿acaso vio cómo nos desvivíamos por cuidar a mi mamá y a Daniel?”. Alex Bisogno

El hermano del conductor también aclaró que no responsabiliza directamente a nadie por la muerte de su madre, aunque sí habló de las consecuencias que tuvo la difusión de información médica sin consentimiento, como te dimos a conocer en TVNotas, sobre que la señora Araceli Bisogno murió tras una indiscreción de Pati Chapoy. “Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá ni tampoco fue su irresponsabilidad de dar información al aire en el programa en el que trabajaba Daniel sin haber tocado base con la familia. Eso no la mató, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener, saber que su hijo está muriendo”, dijo.

Alex Bisogno señaló la respuesta que recibió al intentar expresar su inconformidad y el contexto en el que ocurrió. “¿No se acuerda cómo me gritaron que yo no era nadie para decirle qué sí y qué no decir a Pati Chapoy, aun cuando mi mamá acababa de entrar en una crisis que complicó mucho más su estado de salud?”, relató.

Finalmente mencionó cómo estos hechos cambiaron su percepción sobre la presentadora líder de Ventaneando: “Es una lástima que quien yo creía que era una institución en los espectáculos como lo es Pati Chapoy termine resumida en una mujer dispuesta a acabar con la carrera de quien sea, llena de odios infundados, mentiras, calumnias y señalamientos injustificados”.

