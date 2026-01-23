Alex Bisogno revela ¡corrió del hospital a Cristina Riva tras filtrar información de Daniel a Pati Chapoy!

La polémica alrededor de Daniel Bisogno vuelve a encenderse y, esta vez, no por su carrera en Ventaneando, sino por lo que habría ocurrido mientras atravesaba uno de los momentos más delicados de su salud. El señalamiento apunta directo a alguien que fue clave en su vida personal: Cristina Riva Palacio, expareja del Muñeco, quien según la versión de Álex, habría roto un acuerdo de silencio que desató un conflicto familiar de grandes dimensiones.

Este martes de TVNotas te dimos a conocer que doña Araceli Bisogno, mamá del conductor, falleció tras enterarse por televisión del grave estado de salud de su hijo, una noticia que, según Álex Bisogno, nunca debió hacerse pública sin la autorización de Daniel. La información, asegura, habría llegado a Pati Chapoy de boca de Cristina Riva, provocando que su madre “se pusiera mal” al ver en pantalla lo que la familia intentaba mantener en total discreción.

¿Por qué Daniel Bisogno no quería que se hiciera pública su información médica y su estado de salud?

De acuerdo con el testimonio de Alex B, hermano de Daniel Bisogno, para el pódcast ‘Gente bien parada’, conducido por Ernesto Hernández, solo tres personas conocían la gravedad real de su estado de salud por decisión directa del propio conductor. Él mismo habría marcado los límites.

“Las únicas personas que sabíamos la realidad de las cosas, éramos nosotros tres (Alex, Ivette y Cristina), por decisión de Daniel, él fue el que nos dijo: ‘no pueden decir absolutamente nada, hasta que yo lo diga de viva voz’”. Alex Bisogno

Según esta versión, Daniel ya no estaba casado, pero pidió que la madre de su hija estuviera enterada “por cualquier cosa”, al tratarse de un tema que también involucraba a la pequeña. El problema, afirma Alex, surgió cuando esa información que debía permanecer en privado terminó haciéndose pública.

¿Qué tan grave estuvo Daniel Bisogno durante su hospitalización, según el relato de Alex Bisogno?

El momento crítico, según se explicó, ocurrió cuando Daniel Bisogno entró en coma tras complicaciones derivadas de una cirugía de vesícula. Una infección, presuntamente, se extendió hasta los pulmones.

“Tuvieron que desinflamar los pulmones, entrar a sacar toda la pus, quitar una capita que deja la pus. Los médicos me llamaron a mí y a Cristina que estaba en ese momento, y nos dijeron, ‘Daniel va a entrar a cirugía es posible que no salga’”, compartió.

Añadió que Daniel estaba consciente y tomó decisiones muy claras sobre la información que se debía manejar. Incluso, según el relato, pidió que no se avisara ni a sus papás ni a Pati Chapoy hasta que él mismo pudiera hablar.

“Daniel tomó la decisión y dijo: ‘voy a entrar a esta cirugía, no le digan nada a mis papás y no le digan nada a Pati. Si salgo vivo yo se los platico’”. Alex B

La intención, afirma Alex, era evitar que la situación se volviera un espectáculo mediático mientras él permanecía intubado por un problema pulmonar que requería días de atención intensiva.

¿Cómo corrió Alex Bisogno a Cristina Riva del hospital tras filtrar información del Muñeco?

El punto de quiebre fue cuando la noticia ya circulaba. Para Alex, eso significó que alguien rompió el acuerdo de silencio que, insiste, había sido voluntad de Daniel.

“Nos pidió que no dijéramos nada… a Pati le dijeron lo que no tenían que decirle, no por mí, sino porque Daniel lo pidió”, expresó.

Ahí vino el enfrentamiento directo.

“Nos peleamos, corro a Cristina del hospital, le dije: ‘no puedes volver a estar aquí, porque estás fugando información que Daniel no quiere que fuges’”. Alex B

Tras ese episodio, dejaron de hablarse durante un año, hasta que, según contó, se reconciliaron el día que murió Daniel. Aunque al día de hoy sigue la disputa con Pati Chapoy, pues se le señaló de que su indiscreción empeoro la salud de la madre de Bisogno.

Así lo reveló Alex Bisogno: