Yadhira Carrillo: Destapan que padece enfermedad y ella publica mensaje que preocupa, ¿Cuál es su estado de salud?

La salud de Yadhira Carrillo ha generado inquietud entre el público luego de que se confirmara que la actriz atraviesa un problema médico que la obligó a ausentarse de un evento reciente.

Yadhira Carrillo / Archivo TVNotas

¿Cuál es el estado de salud actual de Yadhira Carrillo?

La información sobre el estado de salud de Yadhira Carrillo comenzó a circular a inicios de esta semana, cuando se dio a conocer que la actriz no pudo asistir a un evento relacionado con la transmisión del final de la telenovela Los hilos del pasado, producción en la que participó recientemente.

Durante una entrevista con el canal de Las estrellas, el productor José Alberto “el Güero” Castro explicó que la actriz fue diagnosticada con covid-19, situación que le impidió estar presente en dicha actividad. De acuerdo con lo señalado, el motivo de su ausencia estuvo directamente relacionado con este problema de salud, sin que se mencionaran mayores complicaciones.

Por otro lado, en un encuentro con la prensa Laura Flores explicó que Yadhira Carrillo fue hospitalizada a causa de un cuadro de influenza, motivo por el cual permanece bajo observación médica. La actriz señaló que tuvo comunicación directa con ella el mismo día de su ingreso al hospital y precisó que no se trató de una medida preventiva, sino de una necesidad derivada de la evolución de la enfermedad, desmintiendo así que su ausencia se debiera a un contagio de covid-19.

Hasta el momento, no se han dado a conocer reportes médicos adicionales ni información más específica sobre su evolución. La actriz no ha ofrecido declaraciones públicas detalladas, por lo que los datos disponibles se limitan a lo que fue compartido por el productor y al mensaje publicado por la propia Yadhira Carrillo en redes sociales.

¿Qué mensaje compartió Yadhira Carrillo en redes sociales?

Tras darse a conocer la información sobre su estado de salud, Yadhira Carrillo utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación que no pasó desapercibida. En la imagen difundida, la actriz mostró un mensaje de apoyo que le fue enviado en este momento complicado.

“Nuestras oraciones están contigo de día y de noche. Confiamos en que te vas a recuperar pronto”, se lee en el texto que la actriz decidió repostear, acompañado de una imagen sencilla. Aunque la publicación no incluyó comentarios adicionales de su parte, fue suficiente para generar una ola de reacciones exntre sus seguidores.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes deseándole una pronta recuperación, así como palabras de ánimo por parte de usuarios que han seguido su carrera desde hace años. La interacción dejó en claro el respaldo que mantiene entre el público, incluso en momentos en los que decide mantener su vida personal y de salud con discreción.

Hasta ahora, ese ha sido el único mensaje difundido directamente por Yadhira Carrillo, quien no ha ofrecido entrevistas ni comunicados posteriores relacionados con su estado médico.

¿Quién es Yadhira Carrillo?

Yadhira Carrillo, de 53 años de edad, es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Su trayectoria en Televisa la consolidó como una actriz destacada gracias a su participación en telenovelas que marcaron época y que siguen siendo recordadas por el público.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran El privilegio de amar, Rubí, Palabra de mujer y, más recientemente, Los hilos del pasado, producción que significó su regreso a la pantalla chica y que generó gran expectativa entre los televidentes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre complicaciones adicionales ni sobre un periodo estimado de recuperación. La actriz ha optado por mantener su proceso de salud en un plano privado, limitándose a compartir únicamente el mensaje que recibió y que refleja el apoyo de su entorno.

