Lucía Méndez rompe el silencio y envía mensaje a Yolanda Andrade tras su diagnóstico de ELA

La actriz y cantante Lucía Méndez expresó públicamente su apoyo a Yolanda Andrade, luego de que se confirmara que la conductora fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025. Las declaraciones se dieron en un reciente encuentro con medios, donde Méndez habló sobre el momento que atraviesa su amiga, a quien dijo querer profundamente.

Lucía Méndez / Redes soaciales

¿Qué relación tiene la muerte de Pedro Torres con el mensaje de Lucía Méndez?

El mensaje de apoyo de Lucía Méndez a Yolanda Andrade se da en un contexto marcado por una pérdida reciente. Pedro Torres, productor de televisión y exesposo de la actriz, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica el mismo año que la conductora y enfrentó un deterioro progresivo en su salud.

Méndez habló brevemente sobre los meses previos al fallecimiento de Torres, ocurrido el 30 de enero de 2026.

“Seis meses de sufrir, seis meses de sufrimiento, seis meses de muchas cosas, pero ya descansó” Lucía Méndez

De acuerdo con información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la esperanza de vida de las personas diagnosticadas con ELA suele oscilar entre tres y cinco años, aunque este periodo puede variar dependiendo del tipo de la enfermedad, ya sea bulbar o medular, así como de otros factores clínicos.

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre el estado de salud de Yolanda Andrade?

Durante su encuentro con la prensa, Lucía Méndez habló de Yolanda Andrade con evidente cercanía y cariño. Sin dar detalles médicos ni pronósticos, la actriz centró su mensaje en un deseo personal para su amiga.

“Adoro a Yola, la adoro, la quiero muchísimo. Yo solamente le pido a Dios que esté rodeada de la gente adecuada, que esté rodeada de la gente que la quiera, de que esté con una gran fe en Dios y que Dios la ayude. Es todo lo que realmente deseo, porque sí es tremendamente fuerte lo que acabamos de vivir” Lucía Méndez

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha respondido públicamente a estas declaraciones. No obstante, a través de sus redes sociales se ha informado que la conductora se encuentra estable y bajo tratamiento médico. Andrade presentó los primeros síntomas de la enfermedad en 2024 y desde entonces ha compartido algunos aspectos de su proceso de salud de manera intermitente.

¿Por qué Yolanda Andrade reapareció en redes para apoyar a Maribel Guardia?

En medio de su tratamiento médico, Yolanda Andrade también ha mantenido actividad en redes sociales. Recientemente, la conductora reapareció para mostrar su respaldo a Maribel Guardia, quien atraviesa un conflicto legal con su exnuera, Imelda Tuñón.

Andrade compartió una fotografía en la que aparece Maribel Guardia junto a su fallecido hijo, Julián Figueroa. La publicación no incluyó ningún texto, pero fue interpretada por usuarios como un gesto de apoyo hacia la actriz y cantante costarricense.

Las reacciones no tardaron en surgir. Mientras algunos usuarios enviaron mensajes de solidaridad a Guardia, otros manifestaron su respaldo a Imelda Tuñón. El conflicto entre ambas se hizo público en enero de 2025, cuando se dio a conocer que las autoridades otorgaron de manera temporal la custodia del hijo de Julián Figueroa a Maribel Guardia.

Semanas después, el menor regresó al cuidado de su madre. Desde entonces, el caso ha continuado en instancias legales con el objetivo de que se garanticen los derechos del niño, situación que ha mantenido la atención mediática sobre ambas figuras públicas.

Hasta ahora, Yolanda Andrade no ha emitido declaraciones adicionales sobre este tema ni sobre las palabras expresadas por Lucía Méndez. Su estado de salud continúa siendo seguido de cerca por sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cualquier actualización que la conductora decida compartir.

