Lucía Méndez reaparece con desgarrador mensaje tras muerte de su ex, Pedro Torres: “Amores que no se van”

Los últimos días de enero se vieron eclipsados por la muerte de Pedro Torres, icónico productor de televisión que estuvo detrás de grandes proyectos como ‘Big brother México’ y ‘Operación triunfo’. Una de las que más se vio afectada por este suceso fue su exesposa, Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo.

Tras haberla visto en el funeral, Lucía Méndez reapareció en redes sociales con una emotiva dedicatoria para su ex, en la que deja ver que su fallecimiento la dejó muy destrozada. Esto es lo que dijo.

Pedro Torres / Redes sociales

¿Quién fue Pedro Torres y de qué murió?

La muerte de Pedro Torres se confirmó el pasado viernes 30 de enero. A través de redes sociales, sus familiares informaron que el productor había fallecido a los 72 años, acompañado de sus seres queridos.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe. Lo acompañaron hasta el último momento”, señalaron.

Aunque no quisieron dar mayores detalles sobre los motivos del deceso, se sabía que Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a mediados de 2025. Esta enfermedad es neurodegenerativa, es decir, empeora con el tiempo, y provoca dificultad en el movimiento, llegando incluso a afectar la forma de comer y respirar.

Su hermano, David Torres, contó ante los medios que el productor tuvo la oportunidad de despedirse de la familia. También comentó que los últimos meses de Pedro habían sido “terribles”, pues su condición, aparentemente, estaba progresando de forma rápida.

Sobre lo que pasará con los restos, David indicó que serán cremados y posteriormente trasladados a Saltillo para colocarlos junto a las cenizas de su papá.

Pedro Torres anuncio muerte / IG

¿Cuál fue el mensaje de Lucía Méndez tras muerte de Pedro Torres?

Hace algunas horas, Lucía Méndez usó sus redes sociales para compartir un video con algunas imágenes de ella y Pedro Torres. En su post, colocó un mensaje en el que deja ver que, pese a que ya llevaban varios años separados, le tenía un cariño especial, por lo que su recuerdo estará siempre con ella.

“Hay amores que no se van…se transforman en recuerdos, en gratitud, en silencio que acompaña. Gracias por todo lo que fue, por lo que dimos y por lo que siempre vivirá en mi corazón” Lucía Méndez

Si bien fans y colegas no dudaron en solidarizarse con su dolor, algunos internautas la acusaron de “querer hacer que todo se trate de ella”. Y es que muchos la siguen criticando por haberse tomado fotos en el funeral de Pedro.

¿Cómo fue la historia de amor entre Pedro Torres y Lucía Méndez?

Lucía Méndez y Pedro Torres se conocieron en la década de los 80. En aquel entonces, ella se estaba coronando como la “Reina de las telenovelas” y él estaba enfocado en su carrera como productor.

Se casaron en 1988. Su boda fue una de las más mediáticas de ese año, paralizando a todo el país. En ese mismo año, le dieron la bienvenida a su único hijo en común, Pedro Antonio Torres Méndez.

El divorcio llegó en 1996. A diferencia de otras parejas del medio, su separación no se suscitó por violencia o una infidelidad. La actriz ha resaltado en muchas ocasiones que se debió al desgaste en la relación y diferencias de personalidad.

Tras la ruptura, mantuvieron una amistad, principalmente por el bien de su hijo. Méndez siempre sostuvo que le tenía un cariño especial a Torres y fue de las primeras en pronunciarse tras el fallecimiento de este.

