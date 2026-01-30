Hijo de Lucía Méndez publica mensaje tras la muerte de su padre Pedro Torres; así fueron sus últimos momentos

En medio del luto por la muerte de Pedro Torres, productor de Big Brother México y Mujeres asesinas, su hijo Pedro Antonio Torres Méndez reaparece en la conversación pública: él formó parte del comunicado familiar que anunció el deceso en Instagram y meses antes había hablado del delicado estado de salud de su papá.

Mira: Muere Pedro Torres a los 72 años: así reaccionaron los famosos a la muerte del productor ¿Qué dijeron?

¿Qué dijo Pedro Antonio Torres Méndez tras la muerte de su padre, el productor Pedro Torres?

La noticia de la muerte de Pedro Torres se dio a conocer la madrugada del 30 de enero de 2026 a través de un comunicado en la cuenta oficial del productor en Instagram, firmado por sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, donde informaron que su padre “partió en paz”; además, solicitaron respeto y precisaron que será velado de manera privada.

Aunque el comunicado fue la voz oficial de la familia, Pedro Antonio ya había roto el silencio semanas antes.

Pedro Torres anuncio muerte / IG

¿Pedro Antonio Torres Méndez sabía de la enfermedad de su padre (ELA) y cómo la enfrentó la familia?

El deterioro de salud de Pedro Torres fue tema público desde 2025, cuando TVNotas te dio a conocer que el exesposo de Lucia Méndez había sido diagnosticado con ELA y que, consciente del avance del padecimiento, el productor reunía a su círculo cercano para despedirse.

“Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”, informó una fuente cercana de Pedro Torres a TVNotas.

Meses después, el propio Pedro Antonio confirmó que su padre estaba delicado, aunque sin entrar en detalles médicos. También reconoció que el proceso era duro emocionalmente, pero que le estaba enseñando a valorar más la vida. Por eso decidió pasar fechas importantes junto a él, acompañado de su pareja, sus medias hermanas y su madre, Lucía Méndez, en un ambiente completamente familiar.

“Está delicado, pero estable, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”, dijo a los medios el hijo de Lucia en ese momento.

Pedro Torres Jr. habla del estado de salud de su papá. / Redes sociales

¿Cómo vivió Pedro Torres sus últimos momentos de vida?

La luz de Pedro Torres se apagó este 30 de enero. Sin embargo, en el comunicado donde la familia confirmó su muerte se revelaron sus últimos momentos

“Partió en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”.

Muere Pedro Torres a los 72 años / IG

¿Quién es Pedro Antonio Torres Méndez, hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres?

Pedro Antonio Torres Méndez, nacido el 10 de octubre de 1988, es el único hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres. Aunque creció rodeado del espectáculo, eligió desarrollarse detrás de cámaras. Estudió cine en Estados Unidos y construyó una carrera como director y productor audiovisual.

Ha trabajado en comerciales, campañas y videoclips para figuras como Julión Álvarez, Juan Magán y Joe Montana, además de colaborar con su madre. Actualmente vive en Los Ángeles y dirige su empresa Cosmos Content, enfocada en producción audiovisual para marcas internacionales.