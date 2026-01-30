Muere Pedro Torres a los 72 años: así reaccionaron los famosos a la muerte del productor ¿Qué dijeron?

La industria del espectáculo mexicano se vistió de luto la mañana de este viernes 30 de enero de 2026, luego de que se confirmara la muerte de Pedro Torres, reconocido productor de televisión, a los 72 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, donde su familia informó que el productor falleció en paz, acompañado de sus seres queridos.

¿Pedro Torres murió? Este es el estado de salud del productor / Captura de pantalla / canva

¿Cómo confirmaron la muerte de Pedro Torres y qué dijo su familia?

La confirmación oficial de la muerte de Pedro Torres se realizó a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, la familia Torres Castilla informó que el productor murió este viernes 30 de enero, rodeado del amor de sus hijos, madre, nietos, hermanos y demás familiares cercanos.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe” Comunicado de Pedro Torres

En el mismo mensaje, la familia agradeció las muestras de cariño y solidaridad que recibieron durante el proceso de la enfermedad del productor, y pidió respeto y comprensión a los medios de comunicación y al público en general durante este momento de duelo. También informaron que Pedro Torres será velado de manera privada y que más adelante se darán a conocer los detalles sobre las misas para quienes deseen acompañar a la familia y honrar su memoria.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre los servicios funerarios ni se ha anunciado la realización de algún homenaje público.

Pedro Torres anuncio muerte / IG

¿Qué famosos reaccionaron a la muerte de Pedro Torres?

Tras confirmarse la noticia de la muerte de Pedro Torres, distintas personalidades del espectáculo y la comunicación utilizaron sus redes sociales para despedirse del productor y expresar sus condolencias a la familia.

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Lucía Méndez, actriz y exesposa del productor, quien compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram acompañado de imágenes relacionadas con el trabajo de Torres. En su publicación, Méndez recordó la relación que mantuvieron y destacó el vínculo familiar que conservaron con el paso del tiempo, además de agradecerle por el hijo que tuvieron en común, Pedro Antonio.

En su mensaje, Lucía Méndez señaló:

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz”. Lucía Méndez

Por su parte, el locutor Mariano Osorio también se pronunció en la red social X (antes Twitter), donde confirmó el fallecimiento del productor a los 72 años y recordó algunos de los proyectos más importantes de su trayectoria televisiva. En su mensaje, Osorio mencionó que Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica y destacó su papel como productor de formatos que marcaron a la televisión mexicana.

La periodista Fernanda Familiar también compartió un mensaje en redes sociales, en el que expresó su tristeza por la muerte del productor y lo recordó como un amigo cercano, resaltando el legado que dejó dentro de la industria audiovisual.

A estas reacciones se sumó la del cantante Carlos Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje para despedirse del productor. En su publicación, el intérprete agradeció el acompañamiento y el trabajo de Pedro Torres en uno de sus proyectos audiovisuales, y destacó el vínculo personal que mantuvieron.

“Adorado Pedro, Dios te recibe allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este video de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en paz” Carlos Rivera

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres nació el 21 de febrero de 1953 en Saltillo, Coahuila. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y posteriormente se formó en la London International Film School. Inició su carrera en 1975 como camarógrafo en los Estudios Churubusco, donde comenzó a construir una trayectoria que lo llevaría a convertirse en uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana.

A lo largo de su carrera, destacó en la producción de videoclips para artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, además de ser el responsable del icónico video “La Incondicional” de Luis Miguel. En televisión, fue reconocido por impulsar formatos de reality show y por su trabajo en producciones como Big Brother, Mujeres asesinas y El Equipo, además de su incursión en contenidos digitales y micro-series.

