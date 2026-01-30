Muere Pedro Torres, famoso productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, a los 72 años

La industria del espectáculo está de luto. La mañana de hoy, 30 de enero del 2026, se confirmó la muerte de Pedro Torres, tras un lastimoso diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tal como te contamos en TVNotas. A través de redes sociales, dieron a conocer la desgarradora noticia.

¿Cómo confirmaron la muerte de Pedro Torres?

A través de la cuenta oficial de Instagram de Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, la familia anunció al la industria del espectáculo la noticia de su muerte. Con un emotivo comunicado, revelaron que el productor perdió la vida al lado de sus seres queridos. Además, agradecieron todas las muestras de cariño del público.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla, comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, se lee en el comunicado.

¿De qué murió y qué enfermedad sufría Pedro Torres?

Hasta ahora no se han confirmado las causas de muerte de Pedro Torres, aunque se sabe que el productor enfrentaba desde hace meses un padecimiento que deterioró significativamente su salud. Él fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta el tronco cerebral y la médula espinal, responsables del movimiento muscular.

Lucía Méndez, actriz y exesposa de Torres, contó que el productor vivió su proceso con serenidad. Según relató, mantuvo una actitud en paz y buscó apoyo emocional y espiritual a través de un tanatólogo y de sacerdotes que lo acompañaron en esta etapa final.

¿Dónde será velado Pedro Torres y habrá algún homenaje?

La familia del exesposo de Lucía Méndez, Pedro Torres, aseguró que será velado de manera privada. A través de sus redes sociales se dará más información.

“Pedro será velado de manera privada. En su momento, les informaremos la fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarnos y honrar su memoria.” Familia de Pedro Torres

¿Quién fue Pedro Torres, reconocido por ‘Big Brother’?

El productor Pedro Torres nació en Saltillo, Coahuila, en 1953. Pedro Torres estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y complementó su formación en la London International Film School. Inició su carrera en 1975 como camarógrafo en los Estudios Churubusco, donde eventualmente migró hacia la producción, construyendo una trayectoria sólida dentro de la industria audiovisual mexicana.

En el ámbito musical, destacó por realizar videoclips para figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares. Su trabajo más emblemático en este terreno fue el icónico video “La Incondicional” de Luis Miguel, una pieza que marcó un antes y un después en la producción musical en México. Además, fundó empresas de contenido como Curiosity, enfocada en producción digital, social y multiplataforma.

Torres también dejó huella en la televisión al producir series y formatos como la telenovela “El Equipo”. Fue un visionario que impulsó las micro-series, anticipando las tendencias actuales de consumo en plataformas digitales. Asimismo, fue pionero en adaptar realities internacionales al mercado mexicano y en elevar el nivel del contenido publicitario, produciendo miles de comerciales a lo largo de su carrera.