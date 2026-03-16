Vica Andrade se sobrepone a las muertes de su madre y su esposo, Memo del Bosque: “Súper doloroso”

El año 2025 fue especialmente doloroso para Vica Andrade, quien enfrentó 2 pérdidas irreparables: La de su esposo, Memo del Bosque, y meses después, la de su madre.

El reconocido productor falleció el pasado 7 de abril, a los 64 años, tras una larga lucha contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que le fue diagnosticado en 2017. Durante su hospitalización, la unión familiar fue lo que más conmovió al público, pues ni Vica ni sus hijos se separaron de él ni un solo instante.

Vica Andrade y Memo del Bosque / Redes sociales

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Así es como Vica Andrade ha vivido el luto por su mamá y su esposo, Memo del Bosque

Su partida, hace casi 1 año, sigue siendo muy dolorosa para ellos, y ahora tienen que seguir adelante sin él. Respecto a cómo han vivido su duelo, el diseñador Gustavo Matta, gran amigo de la familia, nos contó lo duro que ha sido para la actriz continuar sin su esposo y sin su madre, quienes lamentablemente fallecieron con pocos meses de diferencia.

“Ha sido un momento súper doloroso. Imagínate perder al amor de tu vida y a tu madre en el mismo año, a casi meses de diferencia. Ha sido francamente fuera de serie, fuera de lo común”, dijo.

Y añadió: “Me parece realmente increíble la manera en la que la vida la ha tratado, porque, después del viacrucis que tuvo con la despedida de Memo, hablando de lo grave que se puso y lo que significó para ella despedirlo, la pobre Vica pierde a su mami, que era una mujer maravillosa. ¡Doble dolor! También le dolía mucho lo que la prensa decía sobre la herencia, sus hijas y todos los conflictos que eso causaba. Muy duro ha sido para ella”.

Tras la pérdida de Memo, ahora Vica debe ser la roca fuerte para sus hijos y ha asumido el rol de jefa de familia con mucha entereza: “Está complicado, la verdad. Es el pilar de su familia, sin duda. A sus hijos los tiene en una crianza magnífica, porque son grandes jóvenes que están sacando el apellido Del Bosque a lo grande. Un apoyo maravilloso. Ella está tomando el rol de Memo como la jefa de familia y de una manera espléndida”, reveló.

Vica no lo ha hecho sola, sino que ha contado con el apoyo emocional de sus amigos y, según Gustavo, se ha agarrado de Dios para seguir con su vida: “Ella es una mujer cristiana, que está muy pegada a Dios. Nosotros nos vamos a la iglesia y hacemos que esto sea menos doloroso. Los hombres y mujeres de fe tienen la esperanza de que haya un encuentro pronto y que vayamos a volver a ver a la gente que amamos. Estar cerca de Dios te aligera cualquier carga”, manifestó.

“Creo que ella ha hecho una gran elección al estar pegada a Dios, orando, haciendo sus meditaciones y todo lo que a ella le gusta hacer”. Gustavo Matta

Mamá de Vica Andrade / Redes sociales

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¿Cómo ha estado Vica Andrade y su familia tras la muerte de Memo del Bosque?

Como amigo del fallecido productor, nos cuenta que, en el círculo cercano a la familia, la ausencia de Memo del Bosque también ha sido difícil de asimilar: “Es increíble, porque todos piensan que está en su casa, que algún día nos va a llamar. El otro día le iba a mandar un reel (video). Nosotros nos queríamos mucho y nos mandábamos cosas de viaje. Viajamos mucho tiempo juntos por todo el mundo y le mandaba de repente muchas cosas de lugares que nos gustaban. Vi un lugar en Suiza y se lo iba a mandar. Antes de darle el clic, me acordé de que ya no estaba. Entonces, ha sido muy complicado para todos”, confesó.

Finalmente, agradece seguir cerca de Vica y su familia. “Vica me trajo unas cosas que me dejó Memo. Las tengo siempre en mi mente. Cada que abro la puerta, las veo y siempre lo recuerdo con mucho amor. Ha sido una familia con la que yo he compartido tantos años, experiencias, viajes, fiestas, tanto llanto también, porque hemos compartido tristezas. Es muy duro, la verdad”, concluyó.

Vica Andrade y Memo del Bosque / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Vica Andrade y Memo del Bosque?

Tras divorciarse de Mónica Noguera , Memo comenzó una relación con Vica. Se casaron en 2000.

Formaron una familia y tuvieron 3 hijos en común, además del primogénito de la actriz, fruto de un anterior matrimonio.

En los problemas de salud del productor, ella siempre estuvo a su lado. Fue su apoyo más grande.

Fueron una pareja llena de complicidad y amor y se consolidaron como uno de los matrimonios más fuertes del medio. Estuvieron más de 2 décadas juntos.

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