Vica Andrade, al borde del llanto, confiesa que sufrió una terrible enfermedad por la muerte de Memo del Bosque

A casi un año de la muerte del productor Memo del Bosque, su viuda, Vica Andrade, rompió el silencio y habló como pocas veces sobre el dolor y el proceso que ha vivido desde su partida.

La conductora confesó que enfrentó momentos muy oscuros marcados por el estrés postraumático, pero también habló del amor que sigue uniendo a su familia. Hoy, asegura, honra a Memo a través de sus hijos, su fe y las señales que, dice, aún recibe de él.

Vica Andrade se pronuncia al fallecimiento de Memo del Bosque / IG: @vica_tica

¿Qué dijo Vica Andrade sobre la carrer de actuación de su hija?

Vica Andrade regresó a Televisa luego de varios años alejada de los foros, esta vez para acompañar a su hija, quien iniciará sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA). Para la conductora, este paso no es casualidad, sino una forma de honrar el legado de Memo del Bosque.

“Traer a mi niña y que ella comience su estudio es parte de lo que él quería, que aprovecharan esas puertas que él tocó y abrió. Esa es una forma de honrarlo y el día de mañana, cuando vean a mi chamaquita, lo van a ver en ellos”, compartió emocionada.

Mira: Memo del Bosque: Vica Andrade reaparece, da detalles de la herencia del productor y hace llamado urgente

Vica Andrade se pronuncia al fallecimiento de Memo del Bosque / IG: @vica_tica

¿Qué dijo Vica Andrade sobre la muerte de Memo del Bosque?

Memo del Bosque murió el 7 de abril de 2025 a los 64 años, tras enfrentar durante ocho años un linfoma de Hodgkin. A lo largo de su lucha, pasó por quimioterapias, un trasplante de médula ósea y una recaída que lo llevó a ser hospitalizado en Texas.

“Ocho años de proceso de cáncer parecería que te preparan, pero cuando le dieron el diagnóstico de tres meses de vida, no lo aceptábamos y Memo siguió luchando”. Vica Andrade

La conductora aseguró que la partida del productor fue devastadora para todos: “La partida de Memo fue tremenda, lo seguimos extrañando y amando”.

Mira: Vica Andrade, tras la muerte de Memo del Bosque, tomará medidas legales contra quien no respete su privacidad

Vica Andrade y Memo del Bosque / Redes sociales

¿Qué enfermedad tuvo Vica Andrade tras la muerte de Memo del Bosque?

Vica Andrade habló sobre el dolor que vivió tras perder a su esposo. Reveló que atravesó una enfermedad en su salud mental, tal como una depresión muy fuerte y momentos en los que pensó que no podría levantarse.

“Dios ha sido mi fortaleza, mi refugio. He pasado depresiones muy fuertes, de las que creo que no voy a salir, pero me hinco, oro y le digo: ‘Dios, necesito estar aquí’. Ellos me necesitan y él me levanta”, confesó.

También explicó que por mucho tiempo pidió respeto y silencio porque no estaba en condiciones de hablar:

“Gracias por todo el respeto, lo pedí. Hoy puedo hablar sin llorar, porque el estrés postraumático es algo que te paraliza, pero Dios ha ido sanando mi corazón”. Vica Andrade

Mira: Memo del Bosque: Destapan video inédito del productor que murió en abril ¿De qué trata? ¿Cuándo lo grabó?

Vica Andrade y Memo del Bosque / Redes sociales

Vica Andrade revela que Memo del Bosque se le ha manifestado

Finalmente, Vica Andrade aseguró que, aunque Memo del Bosque ya no está físicamente, su presencia sigue viva en su familia. Para ella, el amor no termina con la muerte.

“Su amor sigue estando con nosotros, manifestándose. Hay señales de su presencia, cosas que uno no platica, pero sabes que son de él. Es algo que trasciende más allá de lo que uno puede imaginar de la vida y la muerte”, expresó.

Vica también confesó que le gustaría rendirle un homenaje al productor, aunque por ahora no ha sido posible organizarlo. “Sí queremos hacer un homenaje muy lindo”, concluyó.

Mira: Vica Andrade de luto otra vez: Tras muerte de Memo del Bosque, se despide de un ser querido