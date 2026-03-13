¡Influencer casi graba su muerte! Vive el susto de su vida al caer junto a un acantilado y queda en VIDEO

Hace unas horas se dio a conocer la lamentable muerte del influencer Ben Wood, quien perdió la vida junto a su esposa y su padre tras intentar salvar a una mujer arrastrada por el mar en Chile. Ahora un video viral estremeció a miles de usuarios en redes sociales luego de mostrar un momento que pudo terminar en tragedia. Las imágenes captaron el instante en que una influencer dedicada al ciclismo pierde el control de su bicicleta en un sendero peligroso y queda a pocos centímetros de caer por un barranco.

El clip, grabado con una cámara instalada en su propia bicicleta, generó todo tipo de reacciones entre internautas y aficionados al ciclismo de montaña. Algunos quedaron impactados por la escena y el riesgo extremo, mientras que otros señalaron la importancia de tomar medidas de seguridad cuando se realizan rutas en terrenos peligrosos.

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¿Quién es la influencer que casi grabó su muerte mientras iba en bicicleta?

La influencer que protagoniza el video viral es Cecilia Sopeña, una creadora de contenido española conocida por compartir rutas de ciclismo de montaña, aventuras al aire libre y experiencias deportivas en redes sociales.

Originaria de Cartagena, España, Cecilia Sopeña ha construido una comunidad de seguidores interesados en el ciclismo y la vida activa. Sus videos suelen mostrar recorridos en senderos naturales, montañas y caminos complejos donde combina deporte, naturaleza y grabaciones desde su bicicleta.

Antes de dedicarse por completo a la creación de contenido digital, la influencer trabajaba como profesora de matemáticas. Sin embargo, con el paso del tiempo su presencia en redes sociales creció y decidió enfocarse en compartir contenido relacionado con ciclismo, aventura y estilo de vida outdoor. Su popularidad aumentó precisamente por mostrar rutas reales y desafiantes, lo que ahora ha puesto en el centro de la conversación el riesgo que implican algunos de esos recorridos.

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¿Cómo ocurrió el accidente de la influencer Cecilia Sopeña que casi termina con su vida?

El momento más impactante ocurrió durante una ruta de ciclismo en una zona costera caracterizada por senderos estrechos, rocas y gravilla suelta. En el video viral se observa cómo Cecilia Sopeña avanza con su bicicleta por un camino irregular cuando, de repente, la rueda pierde tracción. En cuestión de segundos la bicicleta se desliza lateralmente hacia una pendiente que termina en un barranco.

La escena es tensa porque la cámara instalada en la bicicleta registra todo desde una perspectiva muy cercana al precipicio. Mientras la bicicleta comienza a deslizarse, la influencer intenta frenar el descenso utilizando las manos.

Finalmente logra detener la caída sujetándose de una roca con una mano mientras sostiene la bicicleta con la otra. El movimiento ocurre a pocos centímetros del borde del acantilado, lo que provocó que muchos usuarios describieran la escena como “de película”.

El video se difundió rápidamente en distintas plataformas y acumuló millones de reproducciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los clips más comentados dentro de la comunidad ciclista y en redes sociales.

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CECILIA SOPEÑA SOBREVIVE CAÍDA AL BORDE DEL ACANTILADO



Un resbalón en gravilla la deja a centímetros del vacío mientras grababa su ruta.



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La influencer española Cecilia Sopeña, ex creadora de contenido en OnlyFans… pic.twitter.com/68nVyHFsKP — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 12, 2026

¿Cómo reaccionó la perrita de la influencer Cecilia Sopeña durante el accidente en el barranco?

La presencia de Nezha, la perrita que acompañaba a Cecilia Sopeña, se volvió uno de los momentos más comentados del video viral. En las imágenes se ve cómo baja entre las rocas y se mantiene cerca de la ciclista tras la caída, lo que generó decenas de reacciones emotivas por la evidente conexión entre ambas.

Mientras muchos usuarios celebraban que el accidente no terminó en tragedia, también surgieron críticas hacia la influencer por recorrer un sendero tan riesgoso sin casco ni equipo de protección, especialmente por tratarse de un tramo junto a un acantilado. Ante la polémica, Cecilia se pronunció y reconoció su error, reafirmando la importancia de la seguridad en rutas de montaña.

La creadora de contenido señaló: “El casco salva vidas y lo sé perfectamente”, dejando claro que el incidente se convirtió en una llamada de atención. Aunque la situación quedó solo en un susto, el video continúa circulando como ejemplo de lo rápido que una aventura puede transformarse en un riesgo real.