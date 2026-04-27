Muere participante de ‘La voz 2023', solo tenía 24 años y su pérdida enlutece las redes sociales: ¿Quién era?

A casi tres meses de la muerte de Ifunanya Nwangene, participante de La voz, a causa de una mordida de serpiente, otro famoso intérprete perdió la vida recientemente. Una noticia estremece a la industria de la música, luego de que se confirmara la muerte de un joven cantante, de apenas 24 años de edad, quien formara parte del famoso reality La voz, en el 2023. Te contamos de quién se trata.

Silueta cantante, muerte / Canva

¿Qué cantante, exparticipante de La voz, murió recientemente?

En las últimas horas se reveló que el joven cantante, Dylan Carter, participante en la temporada 24 de The voice (La voz) en 2023, murió trágicamente en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Aunque en un inicio no se había confirmado oficialmente la identidad de la víctima, diversos reportes de medios locales señalaron que se trataba del intérprete, información que posteriormente cobró fuerza tras la cancelación de una presentación que tenía programada para los próximos días

La noticia ha impactado tanto a seguidores del programa como a la comunidad digital, ya que el intérprete tenía una carrera que iba en ascenso. En redes sociales lo despiden mediante homenajes de sus recientes presentaciones.

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Muere Dylan Carter, exparticipante de La voz / TMZ

¿Cómo murió el exparticipante de La voz, Dylan Carter?

Dylan Carter murió en un accidente fatal en su lugar de origen, Carolina del Sur. De acuerdo con autoridades locales citadas por medios estadounidenses, el fallecimiento ocurrió la noche del sábado alrededor de las 23:42 horas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas exactas del accidente ni las condiciones en las que ocurrió.

La presentación que Carter tenía prevista en el poblado de Moncks Corner, en Carolina del Sur, fue cancelada, motivo por el que se comenzó a especular sobre su muerte, hasta su posterior confirmación.

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El cantante Dylan Carter muere en accidente / People

¿Quién era Dylan Carter y cómo fue su participación en La voz 2023?

Dylan Carter se dio a conocer a nivel internacional gracias a su participación en The voice en 2023, donde destacó desde su primera audición. Su interpretación de “I look to you”, tema popularizado por Whitney Houston, sorprendió al público y al panel de jueces, pues los cuatro artistas giraron sus sillas.

Durante la competencia, Carter eligió formar parte del equipo de Reba McEntire. El cantante reveló que su amor por la música comenzó desde temprana edad y que su audición fue un homenaje a su madre, quien había fallecido un año antes.

Tras su participación en el reality, continuó trabajando en su carrera musical, presentándose en distintos escenarios y preparándose para consolidarse como artista profesional.

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