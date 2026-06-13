Hijo pequeño de actriz y conductora sufre fuerte accidente durante fiesta: Fue “catapultado” desde un inflable

Así como el hijo de Manola Díez perdió la vista por un fuerte accidente hace algunos años, otra celebridad revela un preocupante momento.

Una querida actriz y conductora de televisión vivió un aterrador momento, luego de que su hijo pequeño sufriera un aparatoso accidente durante una fiesta de cumpleaños. El menor habría salido “volando” del castillo inflable en el que se encontraba jugando. ¿Cuál es su estado de salud?

Hijo de una famosa actriz sufre accidente durante fiesta de cumpleaños / Pixabay

¿Quién es la actriz que anunció el accidente de su hijo pequeño durante fiesta de cumpleaños?

Esta noticia es protagonizada por la actriz Jess Wright, recordada por su participación en la serie The only way is esexx, quien relató el fuerte accidente que sufrió su hijo pequeño.

Según su relato en historias de Instagram, el niño salió proyectado de un inflable en el que se encontraba jugando, y del que habría caído desde una altura de aproximadamente tres metros:

(Mi hijo) fue catapultado desde un castillo inflable, desde unos tres metros de altura, volando por el aire y aterrizando boca abajo en el suelo. Aquel sonido silenció toda la fiesta y me perseguirá, estoy segura. Jess Wright

El relato sorprendió a su más de 1,4 millones de seguidores, formando una ola de cientos de comentarios de apoyo a la intérprete.

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Jess Wright anuncia accidente de su hijo / IG: jesswright77

¿Qué sucedió tras el accidente que sufrió el hijo de la actriz Jess Wright?

Luego de la aparatosa caída, la situación se volvió aún más alarmante. Jess Wright explicó que los minutos posteriores fueron difíciles debido a que su hijo comenzó a presentar problemas para respirar.

Jess reveló que el pequeño estaba luchando por tomar aire y que, poco después del accidente, perdió el conocimiento mientras permanecía en sus brazos:

Milagrosamente, cuando llegamos, el shock había disminuido un poco, los analgésicos hicieron efecto y, unas horas después, nos dieron de alta sin más lesiones que algunos moretones, un niño pequeño muy dolorido y unos padres traumatizados. Jess Wright

Aunque el accidente tuvo un desenlace favorable, Jess reconoció que la experiencia le dejó importantes lecciones sobre los cuidados a su hijo y lo puso como ejemplo para evitar que otras personas pasen por estos “ aterradores momentos ”.

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Jess Wright revela estado de salud de su hijo / IG: jesswright77

¿Quién es Jess Wright y en qué programas ha participado?

Jess Wright ha destacado como modelo, empresaria, cantante y personalidad de TV nacida en la Gran Bretaña, quien se hizo internacionalmente conocida por su participación en el exitoso reality The only way is essex. Permaneció en la producción durante varias temporadas hasta su salida en 2015.

Además de la televisión, Jess incursionó en la música. En 2012 lanzó el sencillo Dance all night, con el que buscó desarrollar una carrera como cantante, aunque su trayectoria musical fue breve.

Ahora, en una faceta empresarial, colabora con marcas de moda, belleza y estilo de vida. Asimismo, ha participado en programas de televisión británicos y se ha consolidado como influencer en redes sociales.

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