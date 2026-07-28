Tras la muerte de su padre, Gema Garoa destapa la dura adicción que padecía su mamá: “Abrió el primer grupo”

Después de que Gema Garoa se sincerara sobre la muerte de su papá en el estreno de La casa de los famosos México 2026, la actriz volvió a abrir su corazón para compartir con Karina Torres la adicción que acompañó a su mamá por varios años. ¿Cómo la recuerda? ¡Aquí te contamos!

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Gema Garoa en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál es la adicción de la que Gema Garoa habló en La casa de los famosos México 2026?

Tras la primera prueba del líder de La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa habló con Karina Torres sobre la adicción que acompañó a su mamá durante varios años antes de que ella naciera. Mientras estaban en el vestidor, alistándose para dormir, Garoa expresó:

“Mi mamá también era doble A, ella abrió el primer grupo de Alcohólicos Anónimos de nuestro pueblo cuando todavía la gente decía que no era una enfermedad, había mucho estigma con eso”. Gema Garoa

Cabe recordar que la amiga de Wendy Guevara se ha sincerado en más de una ocasión sobre las adicciones que enfrentó en el pasado; incluso ha dicho abiertamente ser una persona en recuperación del doble A, lo que brindó la pauta para que Garoa recordara su pasado familiar.

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Gema Garoa se sincera en La casa de los famosos México 2026 sobre su familia. / Mezcalent

¿Cómo reaccionó Karina Torres al escuchar que la mamá de Gema Garoa estuvo en el doble A?

De acuerdo con la actriz de telenovelas como “La jefa del campeón” y “Hermanas, un amor compartido” cuando ella nació, su mamá ya tenía algunos años sin consumir alcohol, pero recuerda que solía tener “borracheras secas”, término que definió la integrante de ‘Las perdidas’.

“Yo ya no la vi tomar, o sea, cuando yo nací ya tenía como cuatro años de estar ahí. Sí sentía que le daban como cuando te dan ganas de beber, borracheras secas, se encerraba en su cuarto y no le quería hablar a nadie”. Gema Garoa

De acuerdo con Karian Torres, cuando te dan borracheras secas, sientes el efecto de como si estuvieras cruda, a lo que Garoa respondió: “Yo no entendía que le pasaba, pero después descubrí que era eso. Era que tenía muchas ganas de beber y se aguantaba”.

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¿Cómo dio a conocer Gema Garoa la muerte de su papá en La casa de los famosos México 2026?

La anécdota de Gema Garoa, quien despertó rumores de embarazo en LCDLFMX, desató cientos de reacciones positivas entre sus seguidores; además, algunos señalaron que la actriz comenzaba a ser su favorita.

Cabe recordar que Garoa acaparó la atención de los televidentes desde antes del estreno de La casa de los famosos México debido a que su papá murió antes de su ingreso; sin embargo, la actriz aseguró que no tenían una relación cercana y mandó un contundente mensaje.

“Hace un tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá... No pasa nada, la vida sigue, yo la verdad no tengo una convivencia con él de padre e hija; sin embargo, es un momento feo en mi vida”, expresó en el brindis, dejando claro que no debe ser un pretexto de nominación.

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