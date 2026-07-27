Habitante de La casa de los famosos México 2026 tiene tremendo acercamiento con otro concursante, ¿sale del clóset? VIDEO

El seguimiento 24/7 de La casa de los famosos México 2026 ya dejó varios momentos que se han vuelto virales en redes sociales, a tan solo unas horas de su estreno.

Mientras algunos seguidores ya hablan de posibles rivalidades, otros aseguran que ya nació el primer “ship gay” de la temporada tras un inesperado momento entre Luis Chaparro y Fede Vigevani. ¿Qué ocurrió? Te contamos.

Leer: La casa de los famosos México 2026: ¿Primer pleito? Habitante no le jaló al baño y Cynthia Klitbo ¡explota!

Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Cómo fue el momento entre Luis Chaparro y Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Durante la convivencia que tienen los habitantes dentro de La casa, parece que estaban realizando una dinámica que obligó a Fede Vigevani tirarse al piso boca abajo y, de inmediato, Luis Chaparro se colocó encima de él y le dio, lo que internauras aseguran lo que sería un “arrimón”, lo que sorprendió a los demás habitantes, quienes no dudaron en hacer notar el momento.

De inmediato, comenzaron a gritarles: "¡Beso, beso!”. El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales, y muchos usuarios ya aseguran que se trata del primer “ship gay” en la historia del reality.

Al momento, todo quedó en una historia graciosa dentro de La casa y ninguno de los dos se ha pronunciado, ¡nadie sale del clóset! Pero, ¡los fans ya alucinan con lo que sería esa parejita!

Leer: La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el primer líder de la temporada 4?

¿Cuál es el papel de Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México 2026'?

Una de las sorpresas durante el estreno del reality, fue la revelación de que Fede Vigevani no entraría como un participante convencional, sino sería el infiltrado o el espía del público, y su función es cumplir con los retos que pongan los seguidores.

A través del nuevo canal de difusión de WhatsApp de ‘La casa de los famosos México’, el público podrá comentar qué tipo de retos les gustaría que se hagan dentro de la casa, y será Fede Vigevani el responsable de hacerlos realidad con el resto de los habitantes.

Leer: ¿Participante de La casa de los famosos México 2026 entró embarazada? Así comenzaron los rumores hace unas horas

Fede Vigevani fue el último en entrar a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuál fue el primer reto de Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Tan pronto como se dio a conocer el papel que tendría Fede dentro de la casa, tendría que cumplir con su primer reto.

A través del canal, se presentaron tres opciones para el reto: esconder el papel de baño, el café o los sartenes. La opción que obtuvo el mayor número de votos fue la primera, por lo que Fede tendría que ocultar el papel sin levantar sospechas entre los habitantes. Finalmente, decidió esconderlo en la bodega de uno de los patrocinadores.

Esta nueva dinámica busca hacer partícipe al público de lo que ocurre al interior del programa y crear una experiencia más interactiva.

Leer: La casa de los famosos México 2026: Ese Pérez y Gema Garoa... ¡juntos en la cama! | VIDEO