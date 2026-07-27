La casa de los famosos México 2026: Filtran presunta lista de eliminados del reality; ¿quién llega a la final?

A solo un día de haber arrancado la cuarta temporada de La casa de los famosos México, las redes sociales se inundaron con una lista que revela el presunto orden completo de eliminaciones y hasta el nombre del ganador. Te mostramos los detalles.

Estreno de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales/Mezcalent

¿Quiénes son los participantes favoritos por el público para ganar La casa de los famosos México 2026?

La primera dinámica que pudo dejar en claro a los favoritos para esta edición de La casa de los famosos México fue para la elección de los líderes de cuarto.

En una encuesta realizada en redes sociales, la producción del reality preguntó a la audiencia e internautas, quiénes querían que fueran los capitanes de cuarto, por lo que los tres más votados serían quienes se llevarían ese “título”.

Al final de la dinámica, se confirmó que Karina Torres, Aldo Rendón y Fede Vigevani, serían líderes de sus cuartos.

Esto no es nuevo, y es que desde días atrás esos tres nombres eran mencionados como favoritos para poder llevarse el premio final. Mientras Fede Vigevani reúne una más de 100 millones de seguidores en redes sociales, Karina Torres tiene una gran comunidad que la respalda en plataformas digitales.

Por otro lado, Aldo Rendón y su actitud desenfrenada, le ha valido desde años atrás un gran vínculo con seguidores y usuarios en redes. Siendo estos tres los nombres por los que muchos apuestan.

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Aldo Rendón, Fede Vigevani y Karina Torres / Redes sociales

¿Cuál sería el orden de eliminados en La casa de los famosos México 2026 según lista filtrada?

La supuesta filtración que viene del perfil de TikTok “ssssstiven”, muestra el listado con los nombres de los participantes de La casa de los famosos México 2026, en un presunto orden de eliminación.

Según el documento que se comparte en internet, Gema Garoa sería la primera eliminada de la temporada. Después saldrían Aranza Ruiz y Ese Pérez en las siguientes galas. Así sería el resto de la competencia:



Semana cuatro: Fede Vigevani (fin de su contrato).

Semana cinco: Ocurriría una doble eliminación: Flor Vigna y Moisés Peñaloza abandonarían la casa el mismo día .

. Semana seis: Brianda Deyanara.

Semana siete: Masad Al-Tamimi.

Semana ocho: Mariana.

Semana nueva: Ximena Herrera.

Semana diez: Aldo Rendón.

Semana once: Se menciona una dinámica especial entre los finalistas. Tres salidas en distintos días de la misma semana. Ernesto Laguardia saldría el lunes, Luis Chaparro el martes y Memo Schutz el viernes.

Final: Cynthia Klitbo, obtendría el tercer lugar, el segundo puesto sería para Yahir, y se asegura que Karina Torres se coronaría como la gran ganadora de La casa de los famosos México 2026.

Cabe señalar que no hay una versión oficial que confirme dicha información . Además, el propio tiktoker menciona que se trata de una lista que él “quisiera que se cumpliera”, por lo que se deduce que pudo ser creada por él mismo.

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¿Dónde y cuándo ver las galas de La casa de los famosos México 2026?

El equipo de conductores de La casa de los famosos México 2026 se mantiene sin cambios para esta temporada. Galilea Montijo volverá a liderar las galas de nominación y eliminación, mientras que Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán al frente de las emisiones semanales del reality.

En cuanto al contenido exclusivo de VIX, las pregalas y postgalas serán conducidas nuevamente por Ricardo Margaleff y Wendy Guevara. Por su parte, Marie Claire Harp continuará encabezando la cobertura digital del programa.

Las transmisiones de lunes a viernes iniciarán a las 10:00 de la noche a través de Canal 5 y VIX. En tanto, las galas de eliminación de los domingos comenzarán a las 8:30 de la noche y podrán seguirse tanto por VIX como por el Canal de Las estrellas.

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