Galilea Montijo deslumbra en La casa de los famosos México, pero unos hablan de su cara y publican FOTO

Luego de que el nombre de Galilea Montijo fuera tema de algunos por su rostro en la promo de La casa de los famosos México 2026, impactó con su look durante el estreno del reality show 24/7. ¡Lució despampanante! Sin embargo, una cuenta de X insiste en difundir imágenes ¿alteradas del rostro de la conductora? ¡Te contamos!

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Galilea Montijo en La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent

¿Por qué algunos han hablado del rostro de Galilea Montijo desde la promoción de La casa de los famosos México 2026?

En redes, algunas cuentas han decidido hablar de Galilea Montijo y su rostro desde el promocional de La casa de los famosos México 2026. Algunas cuentas señalaron que su cara se percibía diferente, unos fueron más allá y hasta se atrevieron a señalar que “hablaba con la boca chueca”.

La cuenta de X de la ‘tía Sandra’ reveló que, según ella, en medio de la revelación de los habitantes de LCDLFMX, la producción del reality habría decidido darle vacaciones obligadas a Montijo ante las críticas a su rostro. ¿Será?

“Televisa manda a descansar a Galilea Montijo, después de hacerse viral su nuevo rostro. Le adelantaron sus vacaciones, esperando que regrese más desinflamada de la cara en unos días”, publicó la cuenta de X, sin ofrecer ninguna prueba.

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¿Galilea Montijo tiene la boca chueca? / Redes sociales, Mezcalent

¿Cómo respondió Galilea Montijo a las críticas sobre su rostro previo a La casa de los famosos México 2026?

Durante la presentación a medios de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo pidió no hablar de los cuerpos ajenos cuando le preguntaron sobre los cambios que el público notó en su cuerpo durante la revelación de los habitantes del reality.

En un breve encuentro con la prensa, Montijo aseguró estar bien de salud y lanzó un contundente mensaje para todos los que critican su aspecto físico: "¿Tú me ves mal? Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico. Yo me siento muy bien”, sentenció.

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Galilea Montijo preocupó por su aspecto físico antes del estreno de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo lució Galilea Montijo en el estreno de La casa de los famosos México 2026?

A través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo dio a conocer que usó un vestido diseñado por Iann Dey; el cual tenía cerca de 65 mil microcristales y cerca de 1200 filamentos de luz LED, lo que acaparó la atención de los internautas. ¡Lució espectacular!

Sin embargo, aplicando la de “ningún chile les embona”, hubo quienes otra vez decidieron hablar del rostro de la conductora. La cuenta de X de ‘la tía Sandra’ señaló: “Sí se deshinchó, pero el labio continúa igual”. El mensaje fue acompañado de unas imágenes las cuales se desconoce si fueron alteradas. Recordemos que en su momento, Gali se hizo un arreglo en la ceja y ella misma denunció que las imágenes que circulaban en Internet habían sido manipuladas.

Así lo publicó la cuenta de X ‘La tía Sandra':

ESPECTACULAR ‼️ Si se deshinchó, pero el labio continúa igual 😔



Vestido de los diseñadores de Guanajuato: Iann Dey, hecho con fibra óptica que cambia de colores#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/dsKrtvH2aW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 27, 2026

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