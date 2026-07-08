Galilea Montijo desata críticas por su rostro; usuarios aseguran luce diferente y “habla con la boca chueca”, VIDEO

Galilea Montijo la conductora de La casa de los famosos México 2026, se convirtió nuevamente en tema de conversación en redes sociales luego de que diversos usuarios comentaran sobre su apariencia física en recientes apariciones televisivas. Videos compartidos en plataformas digitales detonaron críticas, burlas y todo tipo de opiniones sobre el rostro de la conductora, especialmente por lo que algunos calificaron como una aparente modificación en sus facciones.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿Por qué critican a Galilea Montijo por su nuevo aspecto físico?

Galilea Montijo se encontraba hablando de los nuevos integrantes de La casa de los famosos México 2026 durante una reciente emisión del programa Hoy. Aunque lució un sofisticado conjunto blanco combinado con accesorios dorados, lo que verdaderamente acaparó la atención de los televidentes y usuarios de redes sociales fue el aspecto de su rostro, desatando una nueva ola de comentarios sobre los cambios en su imagen.

Y es que para muchos usuarios fue imposible no fijarse en algunos detalles de sus expresiones durante la transmisión. Al observar cuidadosamente las imágenes, varios internautas señalaron que algunas zonas de su rostro parecían tener menos movilidad de lo habitual, especialmente alrededor de los labios y los pómulos. También hubo quienes comentaron que ciertos gestos lucían más rígidos al hablar, percepción que alimentó aún más las especulaciones sobre su apariencia. Aunque estos detalles podrían pasar desapercibidos para la mayoría de los televidentes, los más observadores no tardaron en compartir sus teorías en redes sociales.

Cabe recordar que hace algunos meses Galilea Montijo se sometió a diversos procedimientos estéticos para rejuvenecer su imagen. Desde entonces, cada una de sus apariciones públicas ha sido analizada con lupa por los usuarios de redes sociales, quienes aseguran que sus facciones y expresiones ya no lucen como antes.

Entre los mensajes compartidos por usuarios destacan algunos como:



“Se le movió la boca para un lado”.

“Los ojos torcidos y la boca también”.

“Habla con la boca chueca”.

“Se ve súper diferente”.

“Las cirugías e inyecciones destruyen”.

“Tiene paralizado el rostro”.

“Parece que se estiró demasiado la cara”.

“Se fue a operar con el peor”.

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¿Se hizo algún procedimiento estético Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México 2026?

Galilea Montijo habló sobre el tema durante una conversación en el programa Hoy. La conductora aprovechó que se comentaba el caso de Marie Claire Harp y los procedimientos estéticos para mencionar que uno de los desafíos de este tipo de tratamientos es el tiempo de recuperación. “Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte”, comentó.

Más adelante, la presentadora explicó que el cambio en su imagen se debió a un procedimiento para corregir una ceja que tenía ligeramente caída, aclarando que no se trató de una cirugía estética. “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, detalló. Además, rechazó las versiones que circularon en redes sobre el resultado del procedimiento y aseguró: “pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”.

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¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026 en donde Galilea Montijo será conductora?

Mientras la conversación sobre su imagen continúa generando miles de reacciones, Galilea Montijo se prepara para uno de los proyectos más importantes del año como conductora de La casa de los famosos México 2026.

La nueva temporada llegará a la pantalla el domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas y también podrá seguirse mediante ViX.

Hasta ahora ya fueron confirmados Ernesto Laguardia y Karina Torres como los primeros habitantes de La casa de los famosos México 2026, aunque la producción continuará revelando nuevos participantes conforme se acerque el estreno.