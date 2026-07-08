La casa de los famosos México 2026: ¡Esta es la tercera habitante confirmada HOY, 8 de julio! ¿Adivinaste?

Este miércoles 8 de julio, se dará a conocer a la tercera habitante confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026’. A diferencia de las anteriores revelaciones que fueron relativamente fáciles de adivinar, las pistas sobre su identidad ha despertado muchas teorías. Te contamos los detalles.

No te puedes perder: Karina Torres pasó de los anexos a La casa de los famosos México: la oscura historia detrás de la “Lic”

Pistas sobre el tercer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros dos habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Esta semana comenzó la revelación de habitantes de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. El primer confirmado fue Ernesto Laguardia, un actor y presentador mexicano que se ganó el corazón de todos por su gran carisma y belleza.

Para la audiencia, no fue una sorpresa. Y es que muchos consideraban que las pistas eran fáciles de leer. Además de que, aparentemente, la producción habría cometido un error al filtrar su identidad en televisión abierta.

Pese a todo, la gente está muy contenta de que se sume al proyecto. El propio Laguardia también se dijo listo para lo que venga. Aseguró que tiene tres cosas en mente; divertirse mucho, ser él mismo y sacar a los participantes “uno por uno”.

La segunda revelada fue Karina Torres, integrante del clan ‘las Perdidas’. Sus pistas tampoco fueron complicadas. Por si esto fuera poco, diversos medios digitales ya venían manejando su nombre como parte de la nueva temporada.

Si bien la “licenciada” intentó negarlo hasta el último momento, al final ya se hizo oficial su participación. Torres admitió que tuvo que pensarlo mucho para aceptar, pero al final decidió hacerlo para “vivir la experiencia”.

Te recomendamos: Familia de Ernesto Laguardia reacciona a su participación en La casa de los famosos México

Karina Torres fue la segunda confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Las teorías sobre la tercera confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026’

Tras confirmarse a Karina Torres, se presentaron las pistas sobre el tercer habitante de ‘La casa de los famosos México’. Por lo que se puede intuir, se trataría de una actriz, a quien le gusta mucho el arte y tiene un perrito muy chiquito.

Lo que más llamó la atención fue que se mostró un vestido negro. Esta prenda ha sido usada por muchas celebridades, por lo que las teorías sobre su identidad no tardaron en aparecer. Entre los nombres más sonados se encuentran:

Cynthia Klitbo

Cynthia Rodríguez

Ximena Herrera

La última ha sido la más nombrada. Y es que muchos recuerdan que lo utilizó para una premiación. Además de que es seguidora de Mark O’Connor B, un pintor británico-boliviano, cuyo nombre aparece en una taza con una de sus pinturas.

Cabe destacar que será hasta la noche de este miércoles 8 de julio cuando se sabrá la verdadera identidad del nuevo habitante. El anuncio se hará a las 8:28 pm, mediante redes sociales.

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ comienza el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de Las estrellas, así como por VIX. En esta aplicación también se podrá ver el ansiado 24/7.

El elenco de conductores seguirá siendo el mismo:

Galilea Montijo: Conductora de los domingos de eliminación y miércoles de nominación.

Conductora de los domingos de eliminación y miércoles de nominación. Odalys Ramírez y Diego de Erice: Conductores de las galas semanales.

Conductores de las galas semanales. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff: Encabezarán las pre y post galas, las cuales estarán disponibles en VIX.

Encabezarán las pre y post galas, las cuales estarán disponibles en VIX. Marie Claire Harp: Host digital.

Logo de La casa de los famosos México / Redes sociales

Ella es la tercera habitante confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026’

Información en desarrollo…

Mira: ¿‘Medio Metro’ confirma su ingreso a La casa de los famosos México 4?: “Van a dar la noticia”

