¿Poncho de Nigris ya tiene rival para Ring Royale? Exparticipante de La casa de los famosos México dice: “Sin miedo”

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale, Poncho de Nigris retó a subir al ring a Adrián Marcelo; sin embargo, ante la negativa del exhabitante de La casa de los famosos México hay algunos exparticipantes del reality que ya alzaron la mano. ¿De quién se trata?

Te recomendamos: Chef Zahie Téllez ventila que Poncho de Nigris ¡le coqueteó en MasterChef México! ¿Infidelidad? “Lo bajé así”

Poncho de Nigris peleará en Ring Royale, segunda edición. / Redes sociales

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos México que no tiene miedo a pelear con Poncho de Nigris?

Durante un encuentro con la prensa, Sian Chiong, quien recientemente se lanzó contra Adrián Marcelo, expresó que no tiene miedo de subirse al ring ante el éxito que tuvo la primera edición de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris.

De acuerdo con el actor cubano, el excolaborador de “Solo para mujeres” no lo ha buscado, pero está abierto a participar en el evento deportivo y pelear contra cualquier personalidad, no solo con Poncho de Nigris.

“Poncho no me ha hablado, pero si me habla, me subo con él con mucho gusto. Con él o con quien sea, yo sin miedo. A mí ahí dame, dame carnita que me gusta”, expresó el exhabitante de La casa de los famosos México.

Lee: Exhabitante de La casa de los famosos México envía mensaje a Facundo y opina sobre la llamada su novia

Sian Chiong sin miedo a subir al ring. / Redes sociales

¿Sian Chiong regresa a los realities tras participar en La casa de los famosos México?

Además de hablar sobre su posible participación en eventos como Ring Royale, Sian Chiong compartió su postura sobre la posibilidad de regresar a los realities pese a que durante La casa de los famosos México generó opiniones divididas y no fue uno de los favoritos.

“A mí me gustan como que los de cocina, me gusta cocinar, me gustan los de competencia. Ya vieron que soy muy competitivo y se me da bien en reto físico”, expresó, aunque por el momento no tiene un reality en la mira.

Debido a que se especula que, tras la cuarta temporada de La casa de los famosos México, podría llegar la versión All-Star, Chiong no descarta la posibilidad de volver a jugar. Hasta ahora, todo se trata de rumores y se desconoce si habrá una versión que reúna a las figuras más emblemáticas de La casa de los famosos México.

Lee: Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ se muestra como Dios lo trajo al mundo y las redes explotan: FOTO

¿Quién es Sian Chiong y cuáles son los programas en los que ha participado?

Sian Chiong Crehuet La casa de los famosos México.

Antes de participar en el reality producido por Rosa María Noguerón , fue parte de importantes producciones televisivas como “La mexicana y el güero”, “Gloria Trevi: ellas soy yo” y “Juntos el corazón nunca se equivoca”.

, fue parte de importantes producciones televisivas como y Pese a que su participación en el programa 24/7 generó opiniones dividas, al concluir el reality se integró a una de las telenovelas con mayor éxito en el horario estelar: “Las hijas de la señora García”.

No te pierdas: Exparticipante de La casa de los famosos México vuelve a sorprender con FOTO picante: “Cosita hermosa”