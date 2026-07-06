La casa de los famosos México 4: Estas son las pistas de la segunda habitante confirmada, VIDEO

La emoción por La casa de los famosos México 2026 sigue creciendo. Después de que Ernesto Laguardia fuera presentado como el primer participante oficial de la nueva temporada, la producción lanzó un video con las pistas de la segunda habitante confirmada. Los elementos mostrados desataron una ola de especulaciones en redes sociales, donde miles de seguidores coinciden en que podría tratarse de Karina Torres, integrante del popular clan de las Perdidas.

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Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo confirmaron a Ernesto Laguardia como habitante de La casa de los famosos México?

La expectativa por conocer al elenco del reality comenzó oficialmente con la revelación de Ernesto Laguardia como el primer habitante confirmado de La casa de los famosos México hoy 6 de julio de 2026.

La noticia sorprendió a gran parte de la audiencia, ya que el actor y conductor mexicano cuenta con una larga trayectoria en la televisión, por lo que su incorporación promete generar conversación dentro y fuera de la casa más famosa del país.

Con este primer anuncio, Televisa y la producción del programa dieron el banderazo de salida a una serie de revelaciones que mantendrán atentos a los seguidores del formato durante las próximas semanas.

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Ernesto Laguardia es el primer confirmado de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas de la segunda habitante de La casa de los famosos México 2026?

Las nuevas pistas mostradas por la producción de La casa de los famosos México 2026 dejaron entrever que se trata de una mujer relacionada con el glamour, la moda y una personalidad muy conocida en redes sociales.

En el video promocional aparecen varios elementos que no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa, entre ellos:

Tacones de aguja

Un llamativo vestido naranja

Maquillaje

Un salón de belleza

Un letrero de neón

La bandera de la comunidad trans

La dinámica utilizada este año para revelar a los participantes también ha llamado la atención de los fanáticos. En esta ocasión, la producción recurrió a la inteligencia artificial para crear una serie de videos en los que aparece una máquina de garra llena de objetos relacionados con la personalidad, profesión o características más representativas de cada celebridad.

Al final de la secuencia, la máquina atrapa una figura con apariencia de muñeca tipo Barbie que simboliza al nuevo integrante del reality. Gracias a esta mecánica, cada objeto mostrado se convierte en una pista clave sobre la identidad del próximo habitante.

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💄👠🌸 ¡El glamour llegó a #LaCasaDeLosFamososMx! Tenemos SEGUNDO HABITANTE de esta temporada 🎬✨ Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por @canalestrellasof y 24/7 por @vix pic.twitter.com/vXRHisISgq — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 7, 2026

¿Karina Torres será la segunda habitante de La casa de los famosos México 2026?

La teoría tomó fuerza después de que la cuenta de Instagram de La Comadrita compartiera una serie de pruebas que apuntarían a Karina Torres, una de las integrantes más populares del clan de las Perdidas y creadora de contenido que ha ganado gran popularidad en redes sociales durante los últimos años.

Según los seguidores de La casa de los famosos México 2026, varias de las pistas encajarían perfectamente con la influencer. Entre ellas destacan el letrero de neón, que muchos relacionaron con su salón de belleza, además del glamour, el maquillaje y la bandera de la comunidad trans, elementos que consideran referencias demasiado evidentes para ignorarlas y que han llevado a miles de usuarios a apostar por Karina Torres como la segunda habitante confirmada del reality. ¿Será? El público lo podrá saber hasta mañana que lo revelen.

¿Dónde y cuándo ver la segunda revelación de La casa de los famosos México 2026?

La producción ya confirmó la fecha y hora en la que se dará a conocer al segundo habitante oficial de La casa de los famosos México 2026.

La revelación está programada para el martes 7 de julio a las 8:28 de la noche, momento en el que finalmente se resolverá el misterio que ha mantenido hablando a los seguidores del reality.

Los espectadores podrán seguir el anuncio a través de Las estrellas y también mediante la plataforma de streaming ViX, donde se espera que se transmita el esperado destape.