HotSpanish arremente contra ‘La casa de los famosos México 2026’ y ¿denuncia plagio?: “Qué innovadora”

Faltan semanas para el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, pero la polémica ya comienza. Tras las declaraciones de Mar Contreras sobre su ausencia en el promocional del reality, HotSpanish, creador de ‘La mansión VIP’, hace un comentario que dio mucho de qué hablar. Te contamos los detalles.

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HotSpanish ataca a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras mucho tiempo de espera, la producción confirmó que la nueva temporada del reality comenzará el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de las Estrellas o Vix, aplicación en la que también se podrá ver el 24/7.

En estos días, se dio a conocer que Galilea Montijo regresa como la conductora estelar de ‘La casa de los famosos México 2026’. De igual manera, Odalys Ramírez y Diego de Erice vuelven como presentadores en las galas semanales.

En cuanto a las pre y post galas, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff tomarán las riendas nuevamente. Mientras que Marie Claire Harp será la encargada de la parte digital.

Se desconoce la identidad de los nuevos habitantes. Sin embargo, se anunció que las revelaciones comenzarán el próximo 5 de julio. En los últimos meses, han sonado nombres como Sylvia Pasquel y Tammy Parra. No obstante, no hay nada confirmado hasta ahora.

Según Rosa María Noguerón, la nueva temporada será más intensa que sus predecesoras y aseguró haber buscado a famosos que lo den todo.

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Galilea Montijo será conductora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

HotSpanish y su comentario sobre ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de las cuentas oficiales de ‘La casa de los famosos México 2026’, se compartió un video de Galilea Montijo hablando sobre una nueva dinámica para esta temporada. Y es que habrá un grupo de WhatsApp oficial en el que habrá dinámicas especiales y la gente podrá conversar.

Si bien los fans se dijeron alegres por ello, algunos recordaron que ‘HotSpanish’ lo había implementado meses atrás en su reality ‘La mansión VIP’. Incluso, el propio creador de contenido comentó el post con lo siguiente:

“Qué idea tan innovadora”. HotSpanish

Pese a que concluyó sus palabras con un emoji de cara enamorada, muchos creen que fue una especie de reclamo por, aparentemente, “robarle la idea”. Algunos internautas hasta exigieron a la producción de ‘La casa’ que tratara de ser “original”.

En medio de las críticas, varios fans salieron en defensa del show y alegaron que “hacer grupos en alguna red social” es algo muy normal actualmente. Toda esta polémica se da luego de que se habló sobre una supuesta demanda de la producción contra Roberto (nombre real del creador de contenido).

¿Producción de ‘La casa de los famosos México’ demandó a ‘HotSpanish’?

En su momento, se dijo que los creadores de ‘La casa de los famosos’ querían demandar a ‘HotSpanish’. Esto debido a que consideraban que “plagió” varias de sus ideas para ‘La mansión VIP’.

Aunque nunca se confirmó esta información, el creador de contenido dijo hace unas semanas que no había recibido ningún tipo de notificación legal hasta ese momento. Además, defendió su proyecto y dijo que era original.

Por su parte, Rosa María Noguerón declaró recientemente que prevé un éxito rotundo para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Incluso llegó a decir que superaría a ‘La mansión VIP’, el cual dio mucho de qué hablar en redes sociales.

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