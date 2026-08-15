¿Cómo es la casa de Fede Vigevani en CDMX? El influencer tiene búnker, túneles y un cuarto gamer

Fede Vigevani salió de La casa de los famosos México 2026 este 11 de agosto, luego de cumplir su rol como el habitante infiltrado que fungió de cómplice del público, sin competir jamás por el premio ni poder ser nominado. Su salida disparó el interés de miles de seguidores que quieren saber más sobre su vida fuera del reality, sobre todo por la espectacular casa de Fede Vigevani en CDMX, diseñada casi por completo para grabar sus videos.

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Fede Vigevani es cómplice de la producción de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué salió Fede Vigevani de La casa de los famosos México 2026?

Fede Vigevani se despidió de La casa de los famosos México 2026 el pasado 11 de agosto tras concluir su misión como el primer habitante infiltrado en la historia del reality. Su participación, diferente a la del resto de los concursantes, lo convirtió rápidamente en uno de los personajes más comentados de la temporada.

A diferencia de los demás habitantes, Fede Vigevani nunca estuvo en la pelea por el premio final. Su papel consistía en cumplir desafíos y misiones especiales elegidas por el público mediante votaciones, lo que lo llevó a protagonizar algunos de los momentos más divertidos y sorprendentes dentro de la casa.

Tras abandonar el programa entre abrazos y emotivas despedidas, el famoso creador de contenido volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores, quienes ahora buscan conocer más detalles de su vida fuera del reality, especialmente de su impresionante casa en Ciudad de México, diseñada casi por completo para la creación de contenido digital.

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¿Cómo es la casa de Fede Vigevani en CDMX?

La casa de Fede Vigevani en CDMX quedó al descubierto gracias a un recorrido que hizo el streamer español Ibai Llanos, publicado en YouTube en diciembre de 2025, antes de que el youtuber uruguayo ingresara al reality.

“Acá es donde grabo todos mis videos, toda mi producción. Siento que es una casa bastante amplia”, contó Fede Vigevani mientras mostraba una sala llena de art toys, figuras de extraterrestres y fantasmas, y un cuadro inspirado en La última cena, pero protagonizado por Mario Bros, Gokú y Arnold.

Antes de llegar al jardín, Fede Vigevani también enseñó un set improvisado para sus videos verticales de YouTube: una pared blanca, pasto sintético y luces profesionales listas para grabar en cualquier momento.

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¿Qué esconde el jardín y el búnker de Fede Vigevani?

El búnker de Fede Vigevani fue una de las sorpresas más comentadas del recorrido con Ibai Llanos. Debajo del patio, donde también hay una canasta de basquetbol, se esconde un acceso subterráneo que el influencer usa constantemente para grabar.

“Hay un acceso subterráneo. Grabo varios videos allá abajo, pero es un lugar gigante. Abajo es tenebroso. Igual no es peligroso”, explicó Fede Vigevani a Ibai durante el tour por la vivienda.

El espacio tiene dos entradas: un elevador que “funciona cuando quiere” y otra oculta detrás de un espejo. Abajo, el recorrido lleva hasta un salón de clases completo que Fede Vigevani describió como “los backrooms”, además de un jardín que ha usado para un laberinto de cajas, un cine al aire libre y hasta un parque inflable.

Otro de los espacios que más destacó del recorrido fue su cuarto gamer, equipado con cinco computadoras, una mesa de ping pong y placas de YouTube, incluida la que recibió al superar los 50 millones de suscriptores. En la cochera, Fede Vigevani resguarda un Tesla de uso diario y un Porsche Taycan Turbo GT que reserva para los fines de semana, del que asegura que “es el auto con el mejor arranque del mundo”.

El sótano de Fede Vigevani guarda uno de los detalles más inquietantes de la propiedad: un túnel que ya existía cuando compró la casa y que no formaba parte de sus planes de remodelación. “Fue natural, porque no es que lo busqué; fue una coincidencia. ¿Está raro, no? He entrado unas veces”, relató Fede sobre este hallazgo.

¿Qué famosos han visitado la casa de Fede Vigevani?

Las visitas famosas a la casa de Fede Vigevani quedaron registradas en un álbum de fotos Polaroid que el creador uruguayo guarda como recuerdo. Entre los nombres que aparecen están María Becerra, Germán Garmendia, Domelipa, Eladio Carrión, Jhay Cortez y Lexi Rivera.

“Cuando vienen, les tomo una foto con la Polaroid y tengo un álbum especial para eso”, contó Fede Vigevani, justo antes de fotografiar a Ibai Llanos como parte de la tradición.

Al terminar el recorrido, Ibai Llanos resumió con una frase la esencia de la propiedad: “Tienes una casa muy orientada al tema del miedo”, dijo el streamer, dejando claro que la mansión del ahora exhabitante de La casa de los famosos México 2026 es tan particular como el contenido que produce en ella.