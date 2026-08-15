¡Memo Schutz y Pato Borghetti se pelearon! Comentarista mexicano criticó a la Selección Argentina: “En tu vida”

La participación de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 ha revivido polémicas del comentarista de TUDN. Una de ellas tiene que ver con Pato Borghetti, el reconocido conductor argentino, con quien protagonizó una fuerte pelea hace apenas unos años. ¿Cómo fue?

Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Memo Schutz será eliminado de La casa de los famosos México 2026 próximamente?

Memo Schutz se ha convertido en uno de los participantes favoritos de La casa de los famosos México 2026, y es que aunque varias encuestas (previas al inicio del reality) lo colocaban como eliminado en la quinta semana, la historia parece cambiar.

Memo ha logrado conectar con la gente, internautas han creado ‘fan page’ en su honor, siendo uno de los habitantes que más ha crecido en las diferentes plataformas digitales.

Según diversas proyecciones, aunque Memo fuera nominado, no sería eliminado del reality, pues ha sido salvado ya en dos ocasiones por el público. ¿Será que el analista deportivo llegue a la gran final?

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¿Memo Schutz y Moisés Peñaloza pelean en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Memo Schutz y Pato Borghetti?

La Selección Argentina se alzó con el título del Mundial 2022, tras vencer a Francia en la final, algo que generó mucha alegría entre varias figuras de la farándula, pero la “molestia” de otros más: Memo Schutz y Pato Borghetti.

Todo comenzó cuando, además de miles de internautas, Memo reprobó la actitud de los jugadores argentinos por su campeonato:

Las actitudes de los futbolistas argentinos debería ser suficiente para expulsarlos no solo del partido sino del Mundial. Memo Schutz

La cosa no quedó ahí, pues Pato Borghetti defendió a los suyos con un duro comentario que atacaba la carrera y trayectoria del comentarista deportivo:

Que decepción, Memo… lo esperaba de otros, de ti no. Falta investigación periodística, análisis del contexto, y comprensión de lo que sucede en un partido de fútbol. Pato Borghetti

Pato Borghetti arremete contra Memo Schutz / Redes sociales

Aunque muchos de los tweets fueron borrados por Pato, la guerra de declaraciones continuó con los siguientes mensajes:



Pato: “Ya quisiera tener una... te la pasas generando odio hacia los argentinos... la verdad me cuesta creerlo ¿por qué no pones esta foto también pel*tudo?”,

Memo: “ ¿Odio hacia los argentinos? Mi Pato, la pasión de ciega . Los que actúan inapropiadamente son señalados sin importar color, nacionalidad, religión, etc. ¿Lo que hizo el Dibu es correcto? ¿el burlarte del rival es algo que le quieres enseñar a tus hijos?

. Los que actúan inapropiadamente son señalados sin importar color, nacionalidad, religión, etc. ¿Lo que hizo el Dibu es correcto? ¿el burlarte del rival es algo que le quieres enseñar a tus hijos? Pato: “En tu vida jugaste futbol, claramente no lo puedes entender. Todo lo que subes son críticas hacia los argentinos en vez de ponderar el tremendo logro para Latinoamérica . Se supone que eres periodista. Estás contando la historia mal o eres pésimo o traes odio”.

. Se supone que eres periodista. Estás contando la historia mal o eres pésimo o traes odio”. Memo: “Insisto, tu pasión te ciega y claramente lees solamente lo que quieres leer. Estás a la defensiva y solo hay que echarle un vistazo a tus últimos 10 tweets para saber quién está mal . Pero ahí lo dejo porque tus argumentos ya son muy bajos para un comunicador de tu nivel.

. Pero ahí lo dejo porque tus argumentos ya son muy bajos para un comunicador de tu nivel. Pato: “Jajaja ¿a la defensiva? ¡yo estoy celebrando! Eres un pelmazo, me felicitas por privado y luego buscas cualquier tontería para tirar mi*rda a los argentinos, cuando la nota es que Argentina es campeón del mundo aunque te arda”

Finalmente, todo terminó con una frase de Memo que encendió las redes sociales, pues al ver que el entonces conductor de Venga la alegría había eliminado sus tweets, Memo escribió: “ Creo que se te cayó el tweet... casi 8 horas después, este pelmazo que no la arma aquí y que ‘odia’ a todos los argentinos te felicita nuevamente ”.

¿De qué lado estabas?

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Memo Schutz contestó a Pato Borghetti / Redes sociales

¿Por qué han criticado a la Selección Argentina de futbol?

Este tema se ha repetido a lo largo de los años, incluso durante la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se acusó al equipo de ser ayudado para poder llegar lejos en el torneo.

Por otro lado, más allá del presunto apoyo y de las ventajas obtenidas, también los jugadores argentinos han sido señalados de actitudes provocadoras, de exceso de “ego” y otras cosas más.

Tras esto, millones de personas a lo largo del mundo han pedido que Argentina sea eliminada de manera inmediata del Mundial de futbol, algo que no puede llevarse a cabo.

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