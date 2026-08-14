La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el habitante salvado de HOY viernes 14 de agosto?

Durante la gala de este viernes 14 de agosto, Brianda Deyanara defenderá la salvación en La casa de los famosos México 2026. Moisés Peñaloza y Gema Garoa competirán con la influencer, y así poder decidir... ¡Qué nominado saldrá de la placa!

Brianda Deyanara defenderá la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de La casa de los famosos México 2026?

En la más reciente gala de nominación de La casa de los famosos México 2026, realizada el miércoles 12 de agosto, los habitantes volvieron a repartir sus puntos, marcando así la tercera ronda de nominaciones de esta temporada.

Sin embargo, la estrategia cambió para varios de ellos, ya que la producción incorporó la dinámica de la “caja misteriosa”, lo que modificó la manera en que se desarrolló la gala. Al finalizar el proceso, se dieron a conocer los siete participantes que quedaron en riesgo de abandonar el reality:



Memo Arantza Massad Luis Yanet Flor Moisés

De esta manera, los siete habitantes deberán enfrentarse a la decisión del público, pues uno de ellos podría convertirse en el próximo eliminado de La casa de los famosos México 2026 el domingo 16 de agosto.

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¿Cuál fue el reto por el robo de salvación en La casa de los famosos México 2026?

La prueba realizada el jueves 13 de agosto en La casa de los famosos México 2026 estuvo inspirada en el curling, un deporte en el que los participantes deben deslizar un objeto sobre una superficie con el objetivo de acercarlo lo más posible a un punto determinado y conseguir la mayor cantidad de puntos.

Luego de que diferentes grupos de mujeres participaran en la dinámica, Gema Garoa y Arantza Ruiz fueron las habitantes que lograron sumar la mayor cantidad de puntos.

Por el lado de los hombres, Memo Schutz y Moisés Peñaloza fueron quienes obtuvieron el mayor número de puntos. Por lo que ellos cuatro se enfrentaron en la gran final.

Por último, Moisés y Gema empataron en puntos , y decidieron que ambos lucharán por la salvación en contra de Brianda. ¿Quién la obtendrá?

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Moisés Peñaloza, Gema Garoa y Brianda Deyanara pelearán por la salvación / Redes sociales

¿Quién fue el salvado en La casa de los famosos México 2026 HOY 14 de agosto?

La batalla por la salvación se realizará durante la gala de este viernes 14 de agosto en La casa de los famosos México 2026. Comenzará a las 10 pm. Se podrá ver por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX, en la cual se tiene acceso a la transmisión 24/7.

¿Quién es el salvado de la placa de nominados?

El juego fue sencillo, cada uno de los competidores tenía que derribar unas botellas con una pelota, misma que tenía que botar una vez en el suelo.

Al finalizar la dinámica, Moisés logró vencer a sus compañeras y así robarse la salvación de la semana.

Moisés decidió que el salvado de esta semana es el mismo, por lo que el actor sale de la placa de nominados.

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