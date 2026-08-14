Ernesto Laguardia se rapa en La casa de los famosos México y Karina Torres lo ayuda pero ¿lo trasquiló?

Ernesto Laguardia cumplió su promesa que hizo al público de La casa de los famosos México cuando estuvo nominado. El actor dejó que Karina Torres tomara la máquina para transformar su imagen frente a varios habitantes. Aunque muchos esperaban verlo completamente rapado, el resultado dejó comentarios, bromas y reacciones que ya circulan en redes sociales.

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Ernesto Laguardia / IG: @ernestolaguardiaoficial

¿Por qué Ernesto Laguardia se rapó en La casa de los famosos México?

Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México tomó una decisión que había prometido días atrás cuando su permanencia en el reality dependía de los votos del público. El actor aseguró que, si lograba salvarse de la eliminación, se despediría de su tradicional cabellera.

Ernesto Laguardia nominado lanzó la apuesta frente a varios de sus compañeros. En aquel momento comentó: “Si me quedo, a ‘coco’... ¿o al uno? A ver público. Si me salvan me corto todo el pelo”, provocando aplausos y reacciones dentro de la casa.

Ernesto Laguardia salvado por el público consiguió mantenerse en la competencia durante la gala de eliminación, mientras que Ximena Herrera se convirtió en una de las participantes que abandonó la temporada. Tras ello, el conductor sabía que debía cumplir su palabra.

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¿Cómo fue el cambio de look de Ernesto Laguardia con Karina Torres?

La creadora de contenido Karina Torres fue elegida por Ernesto Laguardia para encargarse del corte de cabello. La influencer sin pensarlo tanto tomó la máquina y comenzó a rebajar los costados de la cabeza de Ernesto mientras él observaba cada movimiento frente al espejo. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron la curiosidad de los seguidores del programa.

Cambio de look de Ernesto Laguardia no terminó siendo una rapada total como algunos esperaban. Karina decidió conservar una franja de cabello más larga en la parte superior, lo que generó diversas opiniones entre los internautas y los propios habitantes.

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¿Qué dijeron los habitantes durante la transformación de Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia rapado reunió a una gran parte de los habitantes alrededor del baño, quienes no quisieron perderse ningún detalle del proceso. Entre bromas y comentarios, el ambiente estuvo marcado por las risas.

Aldo Rendón y Ernesto Laguardia protagonizaron uno de los momentos más divertidos cuando el stylist bromeó diciendo: “Córtaselo horrendo”. El comentario provocó carcajadas entre quienes observaban el cambio de imagen.

Ernesto Laguardia nuevo look fue tomado con gran sentido del humor por parte del actor. Lejos de incomodarse por las bromas, siguió adelante con el corte y permitió que sus compañeros se sumaran al momento, que rápidamente se volvió viral. Además, el participante dejó abierta la posibilidad de seguir transformando su imagen durante su estancia en La casa de los famosos México, ya que algunos habitantes incluso le han propuesto retos más atrevidos para las próximas semanas.