Acusan a Moisés Peñaloza de agredir a Memo Schutz mientras lo acompañaba en LCDLFMX: “Fue un codazo” VIDEO

Moisés Peñaloza pasó a ser para muchos uno de los “villanos” de La casa de los famosos México 2026, razón por la que muchas de sus actitudes han sido criticadas duramente en redes sociales. En últimas horas, viralizaron un video donde presuntamente agrede a Memo Schutz. ¿Cómo fue el momento?

¿Moisés Peñaloza el villano de La casa de los famosos México 4? / Redes sociales

¿Por qué Moisés Peñaloza es considerado en redes como el villano de La casa de los famosos México 2026?

La participación de Moisés Peñaloza en La casa de los famosos México 2026 se ha convertido en polémica, y es que además de llegar como el “exnovio de Elaine Haro”, entraba como uno de los actores importantes de esta edición.

Las críticas hacia él han llegado poco a poco, y es que se ha enfrentado duramente con algunos de sus compañeros de ‘La casa’. Aquí algunos de sus momentos más tensos:



Moisés y Masad: El actor mexicano se ha enfrentado a Masad en diversas ocasiones , incluso el influencer árabe lo acusó de presuntamente escupirle.

, incluso el influencer árabe lo acusó de presuntamente escupirle. Trampa en prueba: Acusaron a Moisés de hacer trampa en una prueba para ser el líder , al encontrarlo culpable, fue señalado de ser el “protegido de producción”.

, al encontrarlo culpable, fue señalado de ser el “protegido de producción”. Discusión con Karina Torres: Ambos tuvieron una tensa plática al hablar sobre el victimismo y las posibles estrategias dentro de ‘La casa’.

y las posibles estrategias dentro de ‘La casa’. Choque con Ernesto Laguardia: Ernesto lanzó fuertes comentarios a la actitud de Moisés en ‘La casa’, y hasta sus equipos de comunicación en redes se han enfrentado.

Estos son algunos de los momentos en los que Moisés ha sido tachado de “tramposo” por internautas, y esperan su salida inmediata.

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Moisés Peñaloza y Ernesto Laguardia protagonizan una nueva polémica fuera de ‘La casa de los famosos México’. / Redes sociales

¿Moisés Peñaloza golpeó a Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

Esta reciente acusación llegó hace apenas unas horas, pues se viralizó un video donde aparecen Moisés Peñaloza y Memo Schutz sentados en el sillón, mientras el actor parece estar agachado por un ataque de tos.

De manera paralela, Memo le da unas palmadas en la espalda, no se sabe si como consuelo o por la presunta tos que presenta, pero la respuesta de Moisés generó molestia: aparentenemte le da un codazo.

Según internautas, el video y la molestia es evidente. Aquí algunos de los comentarios:



“Es que le echó a perder su teatrito de la lloradera”,

“Por favor, ya quen a Moisés” y,

“Ya saquen a ese tipo, es insoportable”.

El video sigue generando debate, mientras unos aseguran que sí hubo una agresión o rechazo, otros creen que la acusación es exagerada. ¿Tú qué opinas de esto?

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¿Cómo reaccionó Memo Schutz al presunto golpe de Moisés Peñaloza?

Al momento de esta nota, Memo Schutz no ha hablado específicamente sobre esta presunta agresión de Moisés Peñaloza en La casa de los famosos México 2026.

En el momento viral, Memo no confrontó y reaccionó a lo hecho por Moisés. Además, el comentarista deportivo pareció “ignorar” lo ocurrido, sin prestar atención a la acción. ¿Será el inicio de una rivalidad?

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