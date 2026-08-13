Eugenio Derbez reacciona a la desaparición de su estatua en Acapulco: ¿Sabe quién es el culpable? VIDEO

La trayectoria de Eugenio Derbez en el mundo del espectáculo ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Hace unos años le construyeron una estatua en su honor, misma que estaba ubicada en Acapulco. Tras la desaparición de dicha obra, el actor rompió el silencio y... ¿sabe quién lo hizo?

Estatua de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuándo desapareció la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco?

La polémica en torno a la figura de Eugenio Derbez se hizo viral durante la última semana de julio de este año, cuando vecinos de Acapulco descubrieron que la estatua dedicada al actor había desaparecido de la glorieta donde se encontraba.

Según los testimonios presentados en el programa De primera mano, los habitantes de la zona quedaron sorprendidos al notar que la figura ya no estaba, pues su “retiro” habría ocurrido de manera inesperada:

Hace como dos semanas llegué a las 6:30 de la mañana más o menos y ya no estaba la estatua. Un día anterior, yo la vi, me fui como a las 6 de la tarde y estaba ahí. Al otro día ya no estaba, yo supuse que a lo mejor el gobierno le había dado mantenimiento, pero después ya supimos que no era el gobierno, era que ya se la habían robado. Vecino de la zona

Lo que comenzó como un reconocimiento a Eugenio Derbez, ahora es blanco de teorías y especulaciones. ¿Ya se sabe dónde está?

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¿No quieren a Eugenio Derbez? La estatua dedicada al actor y comediante fue vandalizada y ahora desaparecida / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la desaparición de su estatua en Acapulco?

Medios de comunicación abordaron a Eugenio Derbez durante una reciente aparición en el aeropuerto, por lo que el comediante fue cuestionado sobre si tenía conocimiento de lo sucedido con su estatua.

Derbez aceptó saber sobre lo ocurrido, pero desconoce si existe algún culpable o una causa para que hayan efectuado el robo:

No sé qué pasó, justamente quería yo preguntar pero parece que las autoridades no han dicho nada. Eugenio Derbez

Sin más detalles, Eugenio continuó su camino y dejó aún más rumores sobre lo ocurrido con la estatua. Por supuesto, el debate creció en redes, pues muchos aseguran que el actor “no merece” una figura. ¿Será que no?

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¿Quién robó la estatua de Eugenio Derbez?

Al momento de esta nota, ni las autoridades del Estado de Guerrero, ni el propio Eugenio Derbez, han revelado la ubicación de la estatua, ni señalado a presuntos culpables.

Mientras tanto, internautas han comenzado a rumorar sobre lo ocurrido. La teoría que más se repite es sobre la venta de la figura, ya que, al ser de cobre, puede ser bien pagada por su peso:



“Si era de cobre, se llevaron a vender a la chatarra”,

“Ya la vendieron como fierro viejo” y,

“Ya la vendieron por kilo”.

Eugenio Derbez no es el único famoso que tiene una estatua en su honor. Florinda Meza también tiene una figura construida como homenaje a su carrera, pero también llegó a ser vandalizada por algunas personas.

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