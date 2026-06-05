Eugenio Derbez de luto: Muere Abraham Pérez, ‘el Lic. Cortillo’, actor de ‘La Familia P. Luche’; esto se sabe

Eugenio Derbez, tras la polémica por la denuncia de su hijo Vadhir por presunto abuso, enfrenta dolorosa pérdida. Y es que se reportó la muerte de Abraham Pérez, actor que interpretó al ‘Licenciado Cortillo’ en su exitosa serie ‘La Familia P. Luche’. Te contamos todos los detalles.

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¿Cómo anunciaron la muerte de Abraham Pérez, actor que interpretó al ‘Licenciado Cortillo’ en ‘La Familia P. Luche’?

Fue el influencer y conductor Omar Crew quien confirmó la noticia. Durante la noche del pasado jueves 5 de julio, usó su Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Abraham Pérez, también conocido como ‘el Licenciado Cortillo’.

Según Omar, eran muy cercanos, ya que sus familias han sido amigos de toda la vida. Expresó sus condolencias y se dijo muy impactado por el hecho.

“¡SÍ, QUE SE LARGUE! Pero al cielo, amigo ABRANSITO, ‘Lic. Cortillo’. ¡Hasta donde estés, un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas. #lafamiliapeluche”, expresó. En su post, también colocó una foto de ambos.

En los comentarios de la publicación, agregó: “Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”.

No mencionó las causas de muerte ni tampoco dio detalles sobre cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los internautas se han dicho muy tristes por la noticia y recordaron algunas de las frases más populares de su personaje.

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Muere Abraham Pérez, actor de ‘La Familia P. Luche’ / Redes sociales

¿Eugenio Derbez se pronunció por la muerte de Abraham Pérez, actor que interretó al ‘Licenciado Cortillo’ en ‘La Familia P. Luche’?

Hasta el momento, Eugenio Derbez, quien hace poco causó polémica por el video de su casa, no ha comentado nada sobre la muerte de Abraham Pérez, su compañero en ‘La Familia P. Luche’.

Muchos han criticado el hermetismo del actor ante el sensible tema. Para muchos, es una señal de que no eran tan cercanos pese a que trabajaron juntos en la exitosa serie.

Recordemos que Pérez apareció en las temporadas dos y tres del proyecto. Interpretó al ‘Licenciado Cortillo’, un empresario que se volvió el nuevo jefe de ‘Ludovico P. Luche’, personaje protagónico encarnado por Eugenio.

Si bien ‘el Licenciado Cortillo’ aparece de forma esporádica en la serie, muchos lo recuerdan por su relación con ‘Ludovico’. Normalmente lo trataba mal. También su frase ‘Sí, que se largue’ se ha vuelto un meme que sigue siendo muy popular.

Eugenio Derbez y Abraham Pérez en ‘La Familia P. Luche’ / Redes sociales

¿Quién fue Abraham Pérez, actor que interpretó al ‘Licenciado Cortillo’ en ‘La Familia P. Luche’?

Abraham Pérez fue un actor que se ganó el corazón del público por su participación en ‘La Familia P. Luche’. En esta producción, tuvo la oportunidad de trabajar con grandes celebridades como Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Se le vio en otros proyectos como ‘XHDRbZ’ y ‘7 Colombian Kilos’. En los últimos años, no se supo nada de él. Y es que el actor se retiró de manera abrupta de la televisión. Se desconoce si tenía esposa o hijos.

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