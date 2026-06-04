Mauricio Ochmann vuelve a generar rumores sobre recalentado con Aislinn Derbez, ¿regresaron? “Seguimos juntos”

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez desataron rumores de reconciliación desde que publicaron una foto juntos con extraño mensaje. Pese a que la imagen formaba parte del anuncio de su próximo proyecto, de inmediato incendió las redes.

Cabe recordar que los actores son una de las exparejas más queridas del espectáculo, por lo que sus apariciones públicas, ya sea como parte de un proyecto o reunión familiar, de inmediato generan expectativas.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en medio de rumores de reconciliación. / Mezcalent

¿Cuál es la foto de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann que generó rumores de reconciliación?

Semanas después de que Derbez y Ochmann despertaron las primeras sospechas de que habían regresado, la conductora de “La magia del caos” compartió una imagen junto a su ex anunciando que serán parte de la película “Hasta el fin del mundo”.

Pese a tratarse de un proyecto en cine, el mensaje que colocó incendió las redes al contener frases como: “Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida” y “Hasta el fin del mundo tiene algo tan especial porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta”.

En ese momento, la pareja no dio mayores declaraciones sobre el tema; sin embargo, los comentarios que han hecho durante la promoción de la cinta siguen generando expectativas en sus seguidores.

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Foto de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Redes sociales

¿Mauricio Ochmann confirma reconciliación con Aislinn Derbez tras película juntos?

Durante una entrevista para un medio de circulación nacional, Aislinn Derbez se sinceró sobre los rumores de reconciliación con su ex; aunque no confirmó nada, dejó abierta la posibilidad al decir: “Nunca digas nunca”.

Ante la confusión que generaron sus palabras, Mauricio Ochmann volvió a abordar el tema en un encuentro con los micrófonos de “Hoy”, donde dejó claro que no hay reconciliación sentimental con la hija de Eugenio Derbez, pero siguen juntos en otros aspectos.

Por su parte, la actriz agregó que han logrado tener una relación “fluida” como papás; incluso aseguró que es en lo que mejor se entienden. “Gracias a eso yo he podido cumplir mis sueños”, concluyó.

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¿Quién es el nuevo novio de Aislinn Derbez?

Pese a que la pareja desmintió haberse reconciliado tra trabajar juntos, actualmente Aislinn Derbez no tiene ninguna relación sentimental, pero se mantiene muy activa en redes compartiendo detalles sobre su faceta como mamá, creadora de contenido y empresaria.

Después de su divorcio, solo hizo pública una relación con Jonathan Kubben en 2021, pero su romance duró poco. Antes de casarse con Mauricio Ochmann, también tuvo una relación con Kalimba, quien reaccionó a los rumores de reconciliación junto con Eugenio Derbez.

Por lo tanto, tras las declaraciones de ambos artistas, ha quedado claro que su colaboración no pasó de lo laboral, pero la esperanza de algunos sobre una reconciliación sigue alimentándose con sus palabras.

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