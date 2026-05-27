Kalimba le responde a Eugenio Derbez; ¿aceptó hacer un disco con Aislinn Derbez, su ex?

Eugenio Derbez generó risas en redes luego de que compartió su reacción a la fotografía de su hija Aislinn Derbez junto a Mauricio Ochmann, su expareja. Cabe recordar que los actores se volvieron tendencia después de anunciar su regreso juntos a la pantalla, noticia que no pasó desapercibida para el comediante.

Eugenio Derbez causa reacciones tras mencionar a Kalimba. / Instagram:@aislinnderbez/ Facebook: Eugenio Derbez

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¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Kalimba y Aislinn Derbez?

Semanas atrás, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a propios y extraños al compartir una foto juntos que, aparentemente, indicaba un recalentado entre la expareja; sin embargo, solo formaba parte del anuncio de su próxima película juntos.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto. Y tal vez por eso ‘Hasta el fin del mundo’ tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quienes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes”, detalló Aislinn Derbez sobre el proyecto.

La publicación generó intriga entre los fans y reacciones dispares, pero una de las que no pasó desapercibida fue la de Eugenio Derbez, quien respondió con su característico humor, pero mencionó a otro ex de su hija y también recordó una de sus historias de amor del pasado:

“No sé, me quedé igual que ustedes, ¿qué sigue?, que ahora saque un disco con Kalimba o que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani, ¿qué sigue?”. Eugenio Derbez

Eugenio Derbez reacciona sin miedo a foto de Aislinn Derbez con Mauricio Ochamann / IG: @@anthonioariza

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¿Cuál fue la respuesta de Kalimba a su mención en video Eugenio Derbez?

Días después de que la respuesta del comediante adquirió notoriedad en redes, Kalimba no dudó en responder y se mostró abierto a la posibilidad de hacer una colaboración con Aislinn Derbez. A través de un video, el cantante de “Tocando fondo” invitó a su ex a formar parte de uno de sus próximos conciertos.

“Un disco no creo, pero si quiere puede cantar conmigo en Tijuana el 5 de junio. Ais me avisas”. Kalimba

Hasta ahora, la actriz de “A la mala” no ha reaccionado a la invitación de su pareja, pero el video ya está generando varios comentarios en los que aplauden la estrategia de Kalimba para promocionar su próximo show a partir de la respuesta del comediante y actor mexicano.

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¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Kalimba?

Aislinn Derbez y Kalimba se han mostrado discretos al hablar de su relación; sin embargo, se sabe que su romance ocurrió cuando ambos eran muy jóvenes y terminó por diferencias en sus planes de vida. Según la versión del cantante, la actriz quería dejar sus estudios y él no apoyó esa decisión.

Pese al corto tiempo que compartieron, el exintegrante de OV7 ha resaltado en más de una ocasión las cualidades de Aislinn Derbez, en quien se inspiró para la creación de canciones como “Sólo déjate amar”, que se incluyó en su álbum de 2006.

Kalimba tuvo un breve romance con Aislinn Derbez cuando eran jóvenes. / Redes sociales

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