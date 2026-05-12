Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo no quieren divorciarse pese a estar en crisis, revelan ¿Cuál es la razón?

Cada cierto tiempo, surgen especulaciones de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo presuntamente estarían al borde del divorcio. Aunque normalmente son ellos quienes salen a desmentir estos rumores, ya sea con declaraciones directas o publicaciones en redes sociales, ahora se destapa que, presuntamente, su matrimonio “está muerto” desde hace bastante tiempo, pero se niegan a separarse por una contundente razón. Te contamos los detalles.

Familia Derbez / Mezcalent

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¿Cómo fue la historia de amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Al menos de forma pública, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han mostrado como uno de los matrimonios más estables del medio artístico. Su historia de amor comenzó en 2005, cuando él la invitó a participar en un capítulo especial de la serie ‘Vecinos’.

La cantante ha confesado en múltiples ocasiones que, si bien ya se conocían desde antes, fue durante el rodaje de ese episodio cuando la química se dio entre ellos. Un año después de este encuentro, iniciaron un noviazgo.

En 2012 se casaron en Ciudad de México. A los dos años, anunciaron el nacimiento de su primera hija en común. Aunque normalmente tratan de evitar el escándalo, su relación ha dado mucho de qué hablar.

En su momento, Alessandra admitió que vivieron crisis y hasta una breve separación antes de su matrimonio. Sin embargo, y según sus palabras, han logrado superar todo esto gracias al gran amor que se tienen y a la ayuda profesional.

“Voy en mi cuarto divorcio, estamos yendo a terapia, una vez más, lo vamos a intentar. Hay que mantener las apariencias”, bromeó hace un tiempo.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo / Mezcalent/Redes sociales

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¿Cuál es la razón por la que presuntamente Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo no se divorcian?

En su más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que, supuestamente, el matrimonio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo está “muerto”. No obstante, se niegan a divorciarse por una poderosa razón.

Lejos de lo que se pudiera pensar, el motivo no sería su hija ni intentar arreglar las cosas, sino algo más polémico. Supuestamente, la pareja, principalmente Eugenio, no quiere separarse por cuestiones económicas.

“¿Por qué creen que Eugenio Derbez no puede dejar a Alessandra Rosaldo? Lo que me dicen mis fuentes es que Alessandra, muy sagazmente, estaría metida en todas las corporaciones, negocios, casas productoras, en todo lo que está haciendo Eugenio Derbez. Estaría metida con su sello. Se encargó de que, si él quiere separarse, ella se quede la mitad de lo que es la empresa, las casas”. Javier Ceriani

De acuerdo con Ceriani, para Eugenio, presuntamente, divorciarse de Rosaldo sería un “caos económico”, por lo que prefiere “aguantarla” a “quedarse sin la mitad de su matrimonio”.

“Dividir eso, primero hay que poner a una abogada financiera, a un experto en finanzas. Es un dolor de cabeza. Eugenio tendrá un plan para pagar menos impuestos. Ella se encargó de que Eugenio no pudiera vivir sin ella económicamente. Si no fuera por esto, Eugenio ya se hubiera separado. Eso es lo que está pasando”, manifestó.

¿Qué ha dicho Eugenio Derbez ante los rumores de una supuesta crisis matrimonial con Alessandra Rosaldo?

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha dicho nada acerca de su presunta crisis con Alessandra Rosaldo o el supuesto control que tiene sobre sus finanzas. De manera pública, se siguen mostrando muy felices y enamorados.

De hecho, le dedicó unas emotivas palabras por el Día de las madres, celebrado el 10 de marzo. A través de Instagram, se dijo muy orgullosa de la labor que ha hecho al criar a su pequeña hija.

“Me enamoré de la mujer que eres. De la cantante, la actriz, la amiga, la hermana, la hija… Pero cuando te vi crear un vínculo tan bonito con mis hijos, supe que eras tú. Pero la vida todavía me tenía guardada tu mejor versión. Nunca imaginé verte en el papel más hermoso de todos: ser mamá de (mi hija). La más paciente, la más amorosa, la más dedicada. Te admiro en cada una de tus facetas, pero no hay nada que me conmueva más que verte cuidar, amar y acompañar a nuestra hija”, se lee.

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