Alessandra Rosaldo revela querer regresar a las telenovelas e interpretar estos controversiales personajes

La cantante Alessandra Rosaldo se ha destacado por sus diferentes proyectos para el cine y televisión, pero principalmente por formar parte del dúo musical ‘Sentidos Opuestos’.

Al lado de Chacho Gaytán ha ganado importante notoriedad en la música, pero recientemente, la artista declaró querer volver a la televisión e interpretar diferentes telenovelas; además, dejó ver qué papeles le gustaría formar parte. ¡Esto fue lo que mencionó!

Alessandra Rosaldo dijo que le han ofrecido proyectos para regresar a las telenovelas. / Foto: IG: @alexrosaldo.

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¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre regresar a las telenovelas y qué papel quisiera interpretar?

Durante una rueda de prensa para anunciar sus próximas fechas con ‘Sentidos Opuestos’, Alessandra Rosaldo habló con los medios de comunicación y para ‘Hoy’ reveló querer regresar a las telenovelas.

La cantante detalló por qué no lo ha hecho todavía, ya que manifestó que hace algunos meses le propusieron este proyecto:

“Sí, me llamaron hace unos meses. No se ha podido concretar. Está complicado, pues porque ahora estamos yendo y viniendo, estamos instalados en Los Ángeles, entonces esa parte se ha complicado, pero, por supuesto, las novelas forman parte importantísima de mi carrera e historia”. Alessandra Rosaldo

Al revelar que las telenovelas forman parte fundamental de su carrera artística, Alessandra Rosaldo mencionó que sí le gustaría regresar y dejó ver a qué tipo de personajes quiere dar vida.

“Sí, sí me gustaría regresar en algún momento, quizá ser una villana, sería muy interesante”. Alessandra Rosaldo.

Por último, dejo ver que estos proyectos no forman parte de sus metas actuales, ya que está enfocada en la música.

“Por lo pronto estamos únicamente enfocados en la música”. Alessandra Rosaldo.

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¿Cuáles son las películas y telenovelas en las que ha participado Alessandra Rosaldo?

Alessandra Rosaldo tiene una destacada carrera en el medio artístico. Actualmente, la cantante y actriz tiene 54 años de edad y ha estado involucrada en diferentes proyectos de cine, series y telenovelas.

Sus papeles más reconocidos en telenovelas son:



DKDA: Sueños de juventud.

Aventuras en el tiempo.

Salomé.

Amarte es mi pecado.

Sueños y caramelos.

Ni contigo ni sin ti.

También ha destacado en producciones de series y películas como:



No se aceptan devoluciones.

Melancolía.

Los inventores.

De viaje con los Derbez.

Alessandra Rosaldo ha tenido una carrera destacada en la televisión y el cine, pero principalmente en la música. / Foto: Redes sociales

Alessandra Rosaldo está casada con el actor y director Eugenio Derbez, a quien conoció en el año 2005 mientras grababan la serie ‘Vecinos’, donde ambos fueron invitados especiales. No fue hasta el 7 de julio de 2012 que se casaron. La boda tuvo lugar en la CDMX.

Rosaldo ha destacado y ganó notoriedad por ser parte del dúo musical ‘Sentidos Opuestos’, que recientemente anunció fechas de conciertos.

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¿Cuándo serán las fechas de conciertos de Sentidos Opuestos?

Este 2026, ‘Sentidos Opuestos’, conformado por el dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, regresa a los escenarios con varias fechas en México para celebrar sus 34 años de carrera musical.

Las fechas y sedes donde estará el grupo este 2026 son:



12 de agosto: Auditorio Nacional, Ciudad de México.

Auditorio Nacional, Ciudad de México. 25 de septiembre: Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco.

Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco. 26 de septiembre: Monterrey, Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León. 10 de octubre: Auditorio Metropolitano, Puebla, Puebla.