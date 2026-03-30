¿Consuelo Duval “fan de la relación” de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez? Comentario desata rumores

El actor Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo celebraron 20 años de relación con una publicación especial en redes sociales, donde compartieron un video con momentos representativos de su historia juntos. El video generó un comentarios que llamó la atención fue el de la actriz Consuelo Duval, quien retomó el tono humorístico que la caracteriza en su interacción con Derbez.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo celebraron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sus 20 años juntos?

La celebración de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, se llevó a cabo de manera pública a través de redes sociales, donde ambos compartieron un video con fotografías de distintas etapas de su relación. En el material se observa la evolución de su historia, desde sus primeros años como pareja hasta momentos familiares recientes.

“20 años desde que nos enamoramos” Eugenio Derbez

Aunque contrajeron matrimonio el 7 de julio de 2012, su relación comenzó años antes. De acuerdo con declaraciones previas de Rosaldo, en algún momento la relación atravesó una ruptura temporal. Posteriormente, retomaron su vínculo, lo que derivó en una propuesta de matrimonio que el propio Derbez realizó de forma inusual.

Según se ha dado a conocer, el actor llegó montado a caballo y disfrazado de príncipe para hacer la propuesta, un momento que ha sido referido en distintas entrevistas como parte de la historia de la pareja.

Actualmente, tienen una hija en común, quien en 2014. Además, Derbez es padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo, de relaciones anteriores.

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¿Qué comentó Consuelo Duval en la publicación de Eugenio Derbez por su aniversario con Alessandra Rosaldo?

Entre las reacciones que generó el video, destacó el comentario de Consuelo Duval, quien escribió:

“FAN DE SU RELACIÓN (ácaro de colchón de hotel de paso)”. Consuelo Duval

El comentario se hizo en referencia a la polémica de los cantentes Ángela Aguilar y Christian Nodal, manteniendo el humor caracteristico de los personas que interpretaron: “Federica” y “Ludovico”, respectivamente.

El comentario fue interpretado por usuarios como una extensión del vínculo cómico entre ambos, lo que generó respuestas de otros internautas que se sumaron con mensajes en tono similar. Entre ellos, algunos escribieron frases como:



“Federica no va a soportar que andes subiendo este reel de tu otro matrimonio Ludovico P. Luche jajajajajaja”.

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Consuelo Duval / Captura de pantalla

¿Cómo inició la historia de amor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

La relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ha sido documentada a lo largo de los años tanto en medios como en sus propias redes sociales. Desde el inicio de su noviazgo, la pareja ha compartido distintos momentos personales y profesionales.

Rosaldo, integrante del grupo Sentidos opuestos, ha mencionado en diversas ocasiones que durante los primeros años de la relación existieron diferencias sobre el rumbo del compromiso, lo que llevó a una separación temporal. Sin embargo, posteriormente retomaron la relación.

Tras su reconciliación, la pareja continuó con su vínculo hasta formalizar su matrimonio en 2012. Desde entonces, han compartido públicamente momentos familiares, incluyendo la crianza de su hija.

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