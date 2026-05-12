¡Escándalo de Vadhir Derbez no es la única tragedia! Así fue como integrante de su familia supo que moriría en 6 meses

El apellido Derbez está otra vez en boca de todos. Esta vez, el foco está puesto en Vadhir Derbez y la polémica que lo rodea tras una denuncia que ha desatado conversación mediática. Sin embargo, detrás del escándalo que hoy acapara titulares, hay una historia mucho más cruda, íntima y devastadora dentro de la familia.

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Familia Derbez / Mezcalent

¿Qué pasó con Vadhir Derbez y por qué la polémica volvió a sacudir a la familia Derbez?

El nombre de Vadhir Derbez ha generado revuelo luego de que se dieran a conocer detalles de una carpeta de investigación relacionada con una denuncia por presunta agresión. Según lo difundido en televisión, el expediente tendría más de 300 páginas y estaría vinculado a una acusación presentada por una joven de 19 años.

De acuerdo con el testimonio difundido, la denunciante narró: “Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca… traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”.

Tras hacerse pública esta versión, Vadhir Derbez negó los señalamientos. Su defensa también sostuvo que se trataría de un intento de extorsión, señalando que habrían exigido dinero a cambio de detener el proceso.

Mientras el caso sigue dando de qué hablar, muchos han volteado a ver el historial familiar, donde no todo han sido éxitos ni fama sino momentos profundamente dolorosos.

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Vadhir Derbez / Captura de pantalla

¿Qué integrante de la familia Derbez enfermó y por qué cambió su vida para siempre?

La historia de Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez no solo impacta por el diagnóstico, sino por la forma en que se desencadenó. Todo comenzó tras una cirugía, en la que aparentemente nada parecía indicar un problema mayor.

Fue su pareja, el actor Juan Carlos Barreto, quien relató con Matilde Obregón cómo iniciaron los síntomas: “Después de la operación ella decía que no podía respirar”.

Al principio, los médicos atribuían el problema a la cirugía, incluso asegurando que se trataba de los clavos que le habían colocado. Sin embargo, la situación no mejoraba.

El momento clave llegó en una escena casi cotidiana, pero reveladora: “Subimos una escalera... y llegó sin poder respirar. El dentista dijo: ‘eso no es normal, que le hagan una biopsia’”.

Ese estudio cambió todo. El resultado fue devastador: cáncer de pulmón avanzado.

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¿Cómo reaccionó Silvia Derbez al enterarse que solo le quedaban seis meses de vida?

Recibir una noticia así nunca es fácil, pero en el caso de Silvia Derbez fue un golpe brutal para ella y su círculo cercano. Barreto recordó el impacto de ese momento.

“Uno piensa ‘esta mujer es eterna’, la verdad es que no esperábamos esa noticia, seis meses”. Juan Carlos Barreto

El diagnóstico no solo enfrentó a la actriz con su mortalidad, sino que rompió la idea de que figuras tan grandes parecen intocables. A pesar de todo, Silvia luchó. Viajó a Estados Unidos, buscó tratamientos y se aferró a la vida.

Contra todo pronóstico inicial, no murió en seis meses. Logró extender su vida un tiempo más, lo que dio esperanza a sus seres queridos. Sin embargo, la enfermedad avanzó.

¿Cómo fueron los últimos meses de Silvia Derbez y la dura lucha contra el cáncer que impactó a los Derbez?

Los últimos meses de Silvia Derbez estuvieron marcados por la lucha, la esperanza y finalmente la aceptación. Juan Carlos Barreto permaneció a su lado hasta el final, describiendo uno de los momentos más íntimos y dolorosos:

“Lo más triste del asunto es que pensábamos que la iba a librar... unos minutos antes de irse, le dije: ‘si te tienes que ir, vete, yo voy a estar bien’”. Juan Carlos Barreto

Ese adiós resumió una relación que, aunque discreta, fue profunda. Barreto también dejó claro que su amor fue genuino:

“Como esa mujer me amó, no creo que me fuera a amar nadie más así”. Juan Carlos Barreto

Por su parte, la relación con su hijo Eugenio Derbez tuvo sus matices, pero hubo reconocimiento hacia quien estuvo cuidando a la actriz hasta el final.

Juan Carlos Barreto mantuvo una relación de 19 años con doña Silvia Derbez / Archivo

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¿Cuándo murió Silvia Derbez y cómo reaccionó Eugenio Derbez al enterarse de su fallecimiento?

Silvia Derbez fue una primera actriz del cine, teatro y televisión mexicana, considerada pionera de las telenovelas en México. Brilló desde la Época de Oro del cine y se consolidó como protagonista en melodramas icónicos como Senda prohibida, además de participar en producciones como La usurpadora y Lazos de amor. Su talento y presencia la convirtieron en una figura clave del entretenimiento en México, abriendo camino para nuevas generaciones, incluido su hijo Eugenio Derbez.

Silvia Derbez falleció el 6 de abril de 2002, a los 70 años de edad, tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Eugenio Derbez ha confesado que la muerte de su mamá fue uno de los golpes más duros de su vida. Aunque su relación tuvo etapas distantes, siempre existieron amor y respeto, por lo que su fallecimiento le dejó una profunda huella emocional.

El comediante se enteró del deterioro de Silvia Derbez cuando ya estaba en fase final y, tras su muerte, ha reconocido que ella fue clave en su vida y en su carrera. También ha agradecido a Juan Carlos Barreto por acompañarla hasta el último momento.